Anderlecht wint eenvoudig op het veld van Paide en is zo goed als zeker van de volgende voorronde

In tegenstelling tot Mauve TV doen de spelers van Anderlecht wel hun job. De Brusselaars winnen in Estland op het veld van Paide Linnameeskond met 0-2 en maken de terugwedstrijd overbodig.

Anderlecht speelde vanavond op het veld van Pade Linnameeskond in de voorrondes voor de Conference League. Het was de eerste Europese wedstrijd voor paars-wit onder de nieuwe coach Felice Mazzú. Na amper zes minuten kwam Anderlecht wel meteen goed weg. Een uitstekende redding van Van Crombrugge en uiteindelijk goed ontzetten van Wesley Hoedt waren nodig om een vroege achterstand op het veld van Paide te voorkomen. Enkele minuten later was het wel meteen prijs en dat aan de overkant. Francis Amuzu leverde een goede voorzet af bij Lior Refaelov. De ervaren man van paars-wit zette Anderlecht meteen op rozen. Ook vorig seizoen was hij in de eerste Conference Leaguewedstrijd van enorm belang voor Anderlecht. Refaelov gaf toen tegen het Albanese KF Laçi twee assists en wist toen ook te scoren.

Vijf minuten voor de rust verstuurde de ervaren Israëliër een knappe diepsteekpass richting Fabio Silva. De Portugese spits kon met een knap lobje over Paide-doelman Aksalu de 0-2 ruststand op het scorebord zetten. Voor Lior Refaelov zullen het doelpunt en de assist zeker en vast een opluchting geweest zijn. Vorig jaar in de laatste voorronde voor de Conference League miste Refaelov in de toegevoegde tijd een strafschop in de heenwedstrijd tegen Vitesse. Zo eindigde de heenwedstrijd op een 3-3 gelijkspel en gingen ze er uiteindelijk uit door de terugwedstrijd met 2-1 te verliezen. Vandaag kan Refaelov terugkijken op een mooie wedstrijd als man van de match.

In Youth We Trust

Bij Anderlecht had Mazzú gekozen voor een leger aan jonge Ketjes van Neerpede. Met Zeno Debast, Hannes Delcroix, Francis Amuzu, Yari Verschaeren, Anouar Ait El Hadj en Kristian Arnstad stonden er maar liefst zeven spelers uit de eigen jeugd aan de aftrap. Met Noah Sadiki, Killian Sardella, Marco Kana en Mario Stroeykens zaten er ook nog vier jeugdproducten op de bank. De Ketjes moesten hun in de tweede helft ook geen zorgen maken. Anderlecht bleef rustig in balbezit, maar wel zonder echt gevaarlijk te zijn. Paide probeerde af en toe nog eens een kans te creëren, maar al bij al moest Hendrik Van Crombrugge geen moeilijke reddingen verrichten. De doelman van Anderlecht toonde zich wel enkele keren alert en kan zo ook terugblikken op een goede wedstrijd.

Voor Anderlecht lijkt het moeilijkste achter de rug. De kans dat de Brusselaars volgende week in het Lotto Park nog in de problemen komen tegen Paide lijkt bijna onmogelijk. Bij paars-wit kunnen ze dus al beginnen uitkijken naar de laatste voorronde voordat Anderlecht voor het eerst echt kan deelnemen aan de Conference League.