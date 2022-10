Gent kan opnieuw niet winnen in Conference League, maar kan nog overwinteren

AA Gent had iets goed te maken in de Conference League. Wilde het nog verder bekeren in Europa na Nieuwjaar? Dan kon maar beter gewonnen worden in Dublin tegen de Shamrock Rovers.

De Buffalo's zijn wel gehavend. Er waren al heel wat geblesseerden en de voorbije week kwam daar ook nog Torunarigha en (opnieuw) De Sart bij. Bovendien waren er ook heel wat mensen ziek door een griepplaag.

Snelle achterstand

Hong was zondag al heel plat en begon op de bank, Cuypers bleef zelfs in het hotel met griep. De spoeling werd zo wel heel dun voor de Buffalo's, die echt wel op zoek moesten naar een overwinning en dat met Depoitre en Salah voorin deden.

Een nieuwe Europese blamage voorkomen was het doel, maar al na drie minuten leek het plan opnieuw in duigen te vallen. Opnieuw was het niet al te doortastend verdedigen achteraan van de Gentenaars, Gaffney kon aan de tweede paal helemaal alleen binnenkoppen - Okumu stond erbij en keek ernaar.

© photonews

© photonews

De 2-0 was daarna een paar keer dichterbij dan de 1-1, de Buffalo's maakten alweer allesbehalve indruk in de Conference League. Toch moest de Ierse doelman Mannus zich wel een paar keer laten opmerken op kansen van Salah en Hjulsager.

Invaller doet het opnieuw

Na de pauze was er eerst heel wat beterschap en een heel vurig Gent, maar al snel zakte de boel weer wat in. Vanhaezebrouck stuurde gaandeweg wat nieuwkomers de wei in, en dat zou uiteindelijk toch nog iets opleveren.

Na een rode kaart voor Ferizaj was het Hong die voor de gelijkmaker zorgde namens AA Gent. Wat later had er nog een strafschop kunnen zijn na een trekfout op Depoitre, maar het bleef uiteindelijk bij een 1-1 gelijkspel. Doordat Molde verloor van Djurgardens heeft Gent alles wel nog in eigen handen volgende week.