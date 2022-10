Vanhaezebrouck tevreden met punt gezien omstandigheden: "Twee à drie strafschoppen moeten krijgen" en "Vijf jongens ziek"

AA Gent kon bij het bescheiden Shamrock Rovers een puntje pakken. Da's genoeg om de hoop op overwintering hoog te houden, maar het spel was weer niet op niveau. Al had Hein Vanhaezebrouck daar achteraf genoeg excuses voor.

Vanhaezebrouck begon zijn analyse met te zeggen dat hij het een goed punt vond. “We wisten dat Molde niet aan de winnende hand was, dus wisten we dat we met een punt genoeg hadden", noteerde HLN. “En dat het verschil tussen één of drie punten eigenlijk niets uitmaakte. We moeten volgende week sowieso winnen van Molde. We hebben gedaan wat we moesten doen: in de race blijven om ons nog te kunnen kwalificeren."

Vanhaezebrouck keek ook naar de arbitrage. "Als de scheidsrechters doen wat ze moeten doen, dan krijgen we twee, misschien zelfs drie strafschoppen. Een trekfout op Depoitre, een handsbal in de zestien. Fluiten ze die strafschoppen wel, dan winnen we hier gewoon dezélfde match, hé. Dan had de reactie geweest: ‘jullie hebben gedaan wat jullie moesten doen.’ Nu winnen we met de hakken over de sloot. En het is niet de eerste keer dat wij overduidelijk fases niet meekrijgen."

Daarnaast was er ook nog een griepaanval binnen zijn spelersgroep. "Er zijn zeven spelers geblesseerd thuis gebleven, waarvan er drie intussen ziek geworden zijn. Hier zijn een vijftal jongens ziek geworden. Zij hebben vannacht amper geslapen, moesten braken en hadden diarree. Zij hebben toch moeten spelen, anders geraakten we niet aan elf."