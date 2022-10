Vanhaezebrouck meet de schade op na buikgriepuitbraak: "Gevaarlijk als het in je groep terecht komt"

Hein Vanhaezebrouck mat vandaag de resterende schade op van de buikgriep die in zijn kern woedde. Die is nog niet helemaal weg, maar de meesten zijn toch aan de beterhand.

“Hugo Cuypers is aan de beterhand maar nog niet helemaal genezen”, zei Vanhaezebrouck vandaag aan Het Nieuwsblad. “De andere zieken vallen mee op het eerste gezicht. Er zijn voorlopig ook geen nieuwe blessures te melden. Het is wel nog altijd afwachten. Bij de thuisblijvers waren er trouwens ook drie zieken, die voelen zich nu wel al wat beter.”

Bij Gent probeerden ze te achterhalen waar het vandaan kwam. “Het was blijkbaar toch iets van korte duur. Peter Balette was de eerste die symptomen had en hij had er twee dagen last van maar dat wil niet zeggen dat het van hem komt. Dat is moeilijk in te schatten. Het is wel iets gevaarlijk als dat in je groep voorkomt: het is zeer besmettelijk en je hebt snel enkele gevallen.”