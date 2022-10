Anderlecht kan straks al uitgeschakeld zijn na gelijkspel tegen B-ploeg FCSB en weer twee tegendoelpunten op stilstaande fase

Als Silkeborg straks wint van West Ham is de wedstrijd van volgende week al overbodig en is Anderlecht - in een zwakke groep - ook Europees uitgeschakeld. Tegen FCSB kwamen ze twee keer op voorsprong en evenveel keer gaven ze het weer uit handen.

Je mag geen wonderen verwachten na twee trainingsdagen onder een nieuwe coach, maar het was toch duidelijk dat Anderlecht op een andere manier gaat spelen onder Robin Veldman. De lange bal werd slechts sporadisch gebruikt. Het moest uit de combinatie komen. Maar dat lukte aanvankelijk niet heel goed. Eén reden daarvoor: Amir Murillo.

Op de sukkel, maar toch met assist

De rechtsachter schoot heel slecht uit de startblokken en bijna elke actie liep spaak bij hem. En Anderlecht bleek ook op hoge ballen nog steeds kwetsbaar, al liep het tegen Steaua deze keer niet fout af. Het was trouwens een B-team dat de Roemenen opstelden. Anderlecht kwam na een halfuur wel op voorsprong. Een mooie aanval trouwens. De bal ging goed van links naar rechts en daar schudde Murillo zijn beste actie uit zijn voeten: een voorzet richting penaltypunt waar Verschaeren de bal acrobatisch in doel volleyde.

© photonews

Silva kwam nog dichtbij de 2-0 met een mooi hakje, maar doelman Tarnovanu redde. Anderlecht kwam zelf ook wel een paar keer met de schrik vrij. Anderlecht leek de match onder controle te hebben, maar vooraan liep het telkens weer verkeerd. Amuzu moet dringend eens leren om zijn 'cool' te behouden eens het doelkader in zicht komt.

Defensief zo kwetsbaar

Tot overmaat van ramp kopte Compagno de eerste de beste voorzet tegen de netten: 1-1. Van Crombrugge stond aan zijn lijn genageld en Vertonghen verloor het luchtduel. Daarnaast was er amper druk van Murillo op de voorzet. Bob Peeters - keuze genoeg om een Roemeen te vinden - zat in het stadion en met zijn onsterfelijke woorden gezegd: "Dan weet je dat het moeilijk wordt."

't Was dat Yari Verschaeren zich blijkbaar bevrijd voelde, want anders was het echt moeilijk geworden. Hij strooide met goeie passes, maar Silva en Amuzu konden die niet verzilveren. Dan maar op hoekschop en Vertonghen zette zijn foutje recht met een rake kopbal: 2-1.

Maar dit Anderlecht zit zo diep dat zelfs Van Crombrugge in de malaise deelt. Bij een hoekschop werd de bal pal op hem gekopt, maar in plaats van te klemmen duwde hij in de voeten van Dawa en het stond weer gelijk. Waar Hoedt stond te verdedigen, was ook maar de vraag. Hij heeft het telkens moeilijk met kritiek, maar zou ook eens in de spiegel moeten kijken.

Winst van Silkeborg tegen een reeds gekwalificeerd West Ham straks betekent dat paars-wit ook Europees uitgeschakeld is. Dan hebben ze vier punten achterstand op de Denen... Wat een catastrofaal slecht seizoen is dit aan het worden?