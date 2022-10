Opvallend: Veldman moet spelers Anderlecht weer het veld opsturen om fans te gaan groeten

Het weer uit handen gegeven tegen een ploeg die ze altijd hadden moeten kloppen: Anderlecht zit diep en de relatie met de fans is - om het eufemistisch uit te drukken - niet optimaal. Gisteren moest Robin Veldman ingrijpen of het was nog erger geworden.

Een deel van de spelers wou na affluiten zo snel mogelijk de catacomben induiken om aan het striemend fluitconcert te ontsnappen. Maar dat was niet naar de zin van Veldman, die hen allemaal weer het veld opstuurde en waar ze dus de supporters moesten onder ogen komen. Dat die niet gelukkig waren, was nog licht uitgedrukt. Tijdens de wedstrijd wees de harde kern met spandoeken vooral naar het bestuur. Maar ook de spelers kregen dus een veeg uit de pan, want velen waren weer niet op niveau.