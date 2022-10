Met voorsprong de beste man op het veld, maar Verschaeren toch met slecht gevoel: "Er bestaan geen makkelijke matchen meer voor Anderlecht"

Yari Verschaeren speelde zijn beste match van het seizoen. Hij beloonde zichzelf met een mooie goal en een assist. Maar het bleek niet voldoende, want zijn ploeg gaf twee domme tegendoelpunten weg.

"Het is moeilijk uit te leggen. We krijgen veel te makkelijke goals tegen. We hebben alles gegeven voor de drie punten, we hadden er zin in. De drie punten waren het belangrijkste en we speelden bij momenten goed. Maar het was niet goed genoeg", gaf Verschaeren toe.

Bij het tegendoelpunt ging zowat half de ploeg in de fout, ook Verschaeren zelf. "Het was een gebrek aan concentratie. Dat slikken we te makkelijk. We moeten dat analyseren. We hebben het al wat besproken. Iedereen heef zijn rol. Er werd niet genoeg gesproken en niet iedereen stond waar hij moest staan. Het wordt moeilijk om ons te kwalificeren tegen Silkeborg, want zij wonnen toch twee keer met 5-0 tegen FCSB. Er zijn geen makkelijke matchen meer voor Anderlecht. Elke match is belangrijk. Moesten we het kunnen uitleggen, dan waren we er al lang uit. We zitten in een negatieve spiraal en willen daar zo snel mogelijk uit. Met de nieuwe trainer gaan er ook veel dingen veranderen."