Veldman kritisch voor spelers die aanwijzingen in de wind sloegen: "We hadden gewaarschuwd, we wisten dat die bal in de eerste zone zou komen"

"Dit voelt als verliezen", schudde Robin Veldman het hoofd. Zijn spelers in bescherming nemen deed hij ook niet. De Nederlander wees iedereen op zijn fouten en dat was dan vooral verdedigend.

Verdedigend was het een drama en dat deed pijn na de voorbereiding die hij en zijn staf erin gestoken hadden. "Ja, we hadden dit grondig geanalyseerd en besproken", zei Veldman. "We hadden gewaarschuwd waar de gevaren lagen. We wisten dat ze die corners in de eerste zone trapten. Dan moet je veel meer maturiteit en verantwoordelijkheid opbrengen om dat tegen te gaan. Ik ga niet op individuen wijzen, want het was een collectief falen."

Het is nogmaals een bewijs van hoe diep dit Anderlecht zit. "De laatste vier wedstrijden krijgen we enorm veel goals uit corner tegen. De ballen zijn dan ook nog lang onderweg. Als je als eerste contact maakt, kunnen we dat eruit halen. Ja, ik ben heel kritisch naar mijn spelers toe. Dat ervaren spelers die goals slikken, is extra pijnlijk. Bij de eerste goal valt de bal in de rug van Vertonghen, maar de andere (Hoedt) had de loopactie van die spits van twee meter (Compagno) moeten afblokken. Dan is het gevaar al veel minder. Enkel een blok zetten, had al genoeg geweest."

Met twee dagen voorbereidingstijd voor deze match en nog eens twee voor Eupen kan Veldman niet echt doorgedreven op details werken. "Meer impact hebben is bijna niet mogelijk. We doen zoveel mogelijk. Het ritme van het spel is heel belangrijk in onze filosofie. Controle wil niets zeggen als je het op laag tempo doet. Het fundament moet veel stabieler worden."