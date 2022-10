Wat is er aan de hand met Murillo? Rechtsback krijgt enorme kritiek na vertoning tegen FCSB

Er waren er veel bij Anderlecht die weer niet op niveau acteerden, maar eentje ging toch heel diep. Ondanks een assist kreeg vooral Amir Murillo veel kritiek van de eigen achterban. En dat is niet helemaal onterecht.

Het eerste halfuur van Murillo tegen FCSB was dramatisch: hij won amper een duel en gaf zowat elke bal weg. Daarna leverde hij een knappe assist af op Verschaeren, maar de rest van zijn wedstrijd was evenmin goed te noemen. Bij de eerste tegengoal laat hij de voorzet vanop zijn kant vertrekken zonder enige druk te zetten.

Op sociale media werd hij zwaar op de korrel genomen. Hij pakte dan ook nog eens zijn tweede gele kaart, al was hij bij zijn eerste al geschorst voor de match tegen Silkeborg. Het was zijn vierde rode kaart in een jaar tijd. Anderlecht haalde deze zomer Abdulrazak Ishaq als concurrent, maar die komt amper nog in het stuk voor. Al zal hij dus volgende week waarschijnlijk wel een nieuwe kans krijgen. Murillo loopt al een heel seizoen achter zijn beste vorm te zoeken. En da's zorgelijk, want ook bij de technische staf zien ze dat ze weinig alternatieven hebben.