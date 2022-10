Vertonghen scherp na weeral blamage: "Dit moet je altijd winnen, we geven de goals kinderlijk weg"

Een gelijkspel in eigen huis tegen FCSB, daar kan je als Anderlecht zijnde weer niet tevreden mee zijn. Jan Vertonghen reageerde heel teleurgesteld nadat de verdediging alweer op twee stilstaande fases een doelpunt slikte.

"We wilden hier winnen. Het moest een nieuwe start worden voor ons", zuchtte Vertonghen. "Dit was de perfecte tegenstander om onze wil op te leggen en te domineren en vertrouwen te winnen. En dat hebben we nagelaten. Zij kwamen heel weinig op onze helft, maar scoren toch twee keer uit twee kansen."

Pijnlijke vaststelling: Vertonghen, Hoedt, Van Crombrugge, Murillo... Alle veteranen hadden boter op het hoofd bij die tegengoals. "Als je 2-1 voorkomt moet je gewoon controleren. De eerste goal duikt die spits tussen mij en Wesley en zie ik niet wat er in mijn rug gebeurt. Bij de tweede worden de afspraken niet nageleefd. Dat is toch de basis: mentaliteit en afspraken nakomen. Het waren kinderlijke fouten!"

Het verloopt wel niet precies hoe ik het me had voorgesteld, maar ik kan er enkel het beste van maken

Vertonghen moet zich wel af en toe eens afvragen in welk kruidvat hij terecht is gekomen. "Ik heb hiervoor gekozen omdat ik wil voetballen. Benfica doet het fantastisch, maar daar zou ik niet meer veel gespeeld hebben. Ik had ervoor kunnen kiezen om daar op mijn gemak te zitten en van de zon te genieten, maar ik wil op dat veld staan. Het verloopt wel niet precies hoe ik het me had voorgesteld, maar ik kan er enkel het beste van maken."