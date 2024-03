Club Brugge krijgt ijskoude douche in Noorwegen en moet vol aan de bak in Jan Breydel

Club Brugge heeft een slechte zaak gedaan in de heenwedstrijd van de 1/8e finale van de Conference League. Het verloor met 2-1 in en tegen het Noorse Molde.

Club Brugge trok naar het Noorse Molde voor de heenwedstrijd in de 1/8e finale van de Conference League. Daarin moest het Mignolet, Thiago, Nusa, Vetlesen en Balanta missen. De Cuyper speelde daardoor op de linkerflank.

Op het Noorse kunstgras probeerde Club vooral met lange ballen en voorzetten druk te zetten. Skoras scoorde zo na vijf minuten, maar vertrok uit buitenspel. De beste kans was voor Jutgla, de vrijstaande Spanjaard kopte een hoekschop in het zijnet.

Molde had Club al een paar keer gewaarschuwd, waardoor Jackers moest tussenkomen, maar net voor de rust was het toch prijs. Stevenik kreeg teveel ruimte van Odoi, de Noor verraste Jackers met een schuiver in de korte hoek.

Club slikt nog late winning goal

In de tweede helft gooide Deila het roer om, hij bracht Sabbe in de plaats van Spileers. Club ging zo met drie achterin spelen, met onder meer De Cuyper. Sabbe en Meijer kwamen zo op de flanken.

Veel leverde het niet op, want Club kon Molde niet echt in verlegenheid brengen of echt grote kansen afdwingen. Vijf minuten voor tijd kreeg Club dan een strafschop, nadat de bal tegen de hand van een wegdraaiende verdediger ging.

De Cuyper knalde de bal kalm binnen en Club leek op weg naar een gelijkspel, maar kreeg nog een ijskoude douche van Molde. Met een vlijmscherpe counter met een diepe bal stond Gulbrandsen plots alleen voor Jackers en knalde de 2-1 binnen.

Club leed zo een onnodige nederlaag in de heenwedstrijd Noorwegen. Het moet volgende week dus vol aan de bak in het eigen Jan Breydel om door te stoten naar de volgende ronde.