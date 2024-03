Fenerbahçe vindt kryptoniet van Brusselaars: dit wordt zelfs voor Union quasi onmogelijk

Union heeft een zeldzame uitschuiver gemaakt in een match die ze eigenlijk helemaal domineerden. Uitgerekend Michy Batshuayi scoorde de openingstreffer. En aan de overkant kende Mohamed Amoura een even zeldzame mindere dag... In de slotfase incasseerde USG zelfs nog de heel zure 0-2 en 0-3.

Tegen Turkse ploegen moet je als thuissupporter al sterk uit de hoek komen om indruk te maken. Of er nu meer Brusselse of Turkse fans aanwezig waren... we durven het niet met zekerheid zeggen.

De wedstrijd werd gestart en... onmiddellijk weer gestaakt omdat er een indrukwekkende hoeveelheid vuurwerk werd afgestoken waarvan een deel op het veld terecht kwam. Union onder de indruk? Allesbehalve!

Het fenomeen Batshuayi

Er moet al veel gebeuren om hen uit hun lood te slaan. De mannen van Alexander Blessin trokken meteen ten aanval en maakten het het sterrenensemble met onder meer Batshuayi, Tadic en Szymanski bijzonder moeilijk. Zoals ze met elke ploeg doen dus.

Maar deze keer stonden ze wel tegen een heel solide verdediging. Ze geraakten er niet door en aan de overkant was 1 halve kans genoeg. Dan weet u het ook wel zeker? Batsman sloeg toe. Batshuayi had nog geen bal goed geraakt maar als er na een stilstaande fase één voor zijn voeten viel was het prijs. Zonder genade. De ouderwetse goalgetter.

Afgetroefd op duelkracht

Union domineerde verder zonder grote kansen af te dwingen. Puertas werd er bijzonder kwaad door, want zijn spitsen kenden een mindere dag. Vooral Amoura dan. Niet door gebrek aan proberen, maar het lukte gewoon niet.

In de zestien van de tegenstander werd Union afgetroefd op duelkracht. Dat overkomt hen dan weer niet zo vaak. Ze kwamen er heel veel in, maar konden doelman Livakovic nooit aan het werk zetten ondanks veel wroetwerk van Puertas.

Op de counter - was daar eerst geen fout op Nilsson? - scoorde Oosterwolde de zeer gevleide 0-2. Dat had Union helemaal niet verdiend. Maar het vat was helemaal leeg, niks aan te doen. Zelfs supermannen komen soms in aanraking met kryptoniet. Burgess kreeg de bal dan ook nog tegen de hand en vanop elf meter werd het 0-3.

In de heksenketel in Turkije volgende week wordt het quasi onmogelijk om dit recht te zetten. Maar wie durft dit Union echt ooit helemaal afschrijven? Maar de kans is groot dat we volgende week geen Europees spelende ploegen meer hebben.