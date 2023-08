Club Brugge én Roman Yaremchuk doen nog wat extra vertrouwen op tegen IJslandse Akureyri

Club Brugge heeft zich zonder problemen geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Tegen het IJslandse Akureyri won het opnieuw met dezelfde score als vorige week.

Na de 5-1 winst in de heenmatch moest Club Brugge in en tegen het IJslandse Akureyri enkel nog de kwalificatie voor de play-offs van de Conference League veiligstellen.

Deila gooide zijn basiself fel om en gaf kansen aan onder meer Boyata, Odoi en Yaremchuk. Boyata stond na 6 minuten op de goede plaats om de 0-1 al binnen te duwen.



Na 20 minuten het enige smetje van de avond, met een blessure van Casper Nielsen. Club duwde ook niet meer door, Skoras zorgde met een mooie volley nog voor de 0-2 voor de rust.

Yaremchuk scoort een hattrick

In de tweede helft deed vooral Roman Yaremchuk veel vertrouwen op. De Oekraïner kreeg eerst de 0-3 aangeboden van Onyedika, de Oekraïner forceerde zelf nog zijn tweede goal na een slechte terugspeelbal bij de IJslanders.



Tussendoor had Petersen nog fraai de 1-3 binnen geprikt met een trap in de winkelhaak. Yaremchuk maakte na een dieptepass van Vermant zijn hattrick compleet met de 1-5, Edmundsson mocht nog vroeger gaan douchen na twee gele kaart.



Club Brugge toonde zich opnieuw veel te sterk voor de IJslanders en won opnieuw met dezelfde score als vorige week. In de play-offs tegen het Spaanse Osasuna zal het de komende twee weken wellicht niet zo makkelijk gaan.