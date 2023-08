Davy Roef zal slecht slapen: Gent loopt Pools blauwtje en is perfect seizoensrapport kwijt

Na de heenwedstrijd in de Ghelamco Arena was al duidelijk dat KAA Gent de volgende ronde zou gaan halen. In Polen was het zaak om ook de Belgische coëfficiënt nog wat te spekken.

De Polen van Pogon Szczecin maakten weinig indruk in de Ghelamco Arena vorige week en door de 5-0 was de terugwedstrijd haast overbodig. En dus kon Hein Vanhaezebrouck toch wat gaan roteren.

Basisplaats Fadiga

Noah Fadiga kreeg een basisplaats en dus zijn debuut in het elftal, terwijl ook Fernandez Pardo mocht aantreden in de wedstrijd. In doel kregen we Davy Roef, voorin kreeg Tarik Tissoudali de voorkeur op Hugo Cuypers.

© photonews

Ook bij de thuisploeg overigens heel wat nieuwkomers. En die geloofden er echt wel in, want ze trokken meteen ten strijde en waren zeker in het eerste kwartier eigenlijk de betere ploeg.

Gent speelde volwassen en herstelde gaandeweg het evenwicht, maar tot grote kansen kwamen ze niet. De ruststand was dan ook een logische 0-0.

Lichtpunt Cuypers

Na de pauze hetzelfde spelbeeld: veel goede wil bij de Polen, terwijl de Buffalo's op punten leken te gaan winnen. Tot Davy Roef zich verslikte in het uitvoetballen en Koulouris er 1-0 van maakte.

© photonews

Op een counter maakte diezelfde Koulouris een voorzet vanop rechts knap af, waardoor Pogon Europa met een zege zou gaan verlaten. Daar deed de late 2-1 ook niets meer vanaf.

Hugo Cuypers zette met zijn doelpunt wel al zijn tiende van het seizoen (in zeven wedstrijden) in de statistiekenboeken. Hij bewees zo meteen dat zijn vertrouwen hoger is dan dat van Tarik Tissoudali op dit moment. Toch iets om rekening mee te houden in de transferpolitiek van Gent.