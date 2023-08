Vanhaezebrouck streng voor bepaalde spelers: "Er is een reden waarom ze niet veel spelen"

KAA Gent verloor zijn eerste match van het seizoen. Het werd 1-2 tegen Pogon. Zwaar tilt Hein Vanhaezebrouck daar niet echt aan, maar hij hangt er wel enkele conclusies aan vast. Dat sommigen nog niet klaar zijn bijvoorbeeld.

"Dit is een les voor de groep", aldus Vanhaezebrouck na de match. "Als je bovenin wil meedraaien, moet je wedstrijden als deze winnen. Moeilijke matchen waarin niet iedereen top is. Grote clubs kunnen dat wel. Dat is het bewijs dat we daar absoluut nog niet klaar voor zijn."

Sommigen zullen al klagen over te weinig minuten, maar Vanhaezebrouck grijpt dit verlies nu aan om hen met de neus op de feiten te drukken. "Dit is een wake-upcall voor sommigen die denken dat ze al klaar zijn. Ik heb tijdens de rust gezegd: je wint geen matchen op talent alleen. Wie dat denkt, gaat niet lang meer meedraaien. In het moderne voetbal moet je er hard voor werken."

Al zijn er verzachtende omstandigheden voor jongens als Gerkens en Tissoudali, die een groot deel van vorig seizoen misten. “Er is een reden waarom sommigen niet veel spelen. Daarom kan je niemand iets verwijten. Zij moeten blijven geduld tonen, wij moeten hen blijven steunen."