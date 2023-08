📷 OFFICIEEL KAA Gent heeft nieuwe middenvelder beet

Het middenveld van KAA Gent krijgt er een paar stevige longen bij. De 23-jarige Israëliër Omri Gandelman tekende een contract voor 4 seizoenen. Het is zijn eerste avontuur bij een buitenlandse club.

Gandelman debuteerde 3 jaar geleden voor de Israëlische eersteklasser Maccabi Netanya. De centrale middenvelder speelde er sindsdien 110 wedstrijden voor het eerste elftal en scoorde daarin 11 keer.

Op het Europees Kampioenschap voor beloften van afgelopen zomer was Gandelman de aanvoerder van de Israëlische nationale ploeg. Israël haalde de halve finales, dankzij onder meer Omri's winning goal tegen Tsjechië in de groepsfase.

Als middenvelder zijn zijn loopvermogen en kopbalsterkte twee belangrijke troeven. Omri kan verschillende posities aan centraal op het middenveld. Als het op teamspirit en winnaarsmentaliteit aankomt, is hij altijd op de afspraak.

Zijn vader Schmuel was erbij toen de handtekeningen gezet werden en vertelde met trots over zijn zoon: “Omri is opgegroeid in een echte sportfamilie. Zijn grootvader Rami is afkomstig uit Brazilië, hij speelde voetbal en basketbal. In Jeruzalem werd hij bekroond voor zijn bijdrage aan het basketbal. Zelf was ik ook een basketballer en dat had ik ook voor mijn zoon in gedachten, maar Omri koos dus voor voetbal", glimlacht papa Gandelman.

“Omri was een atypisch kind. Op zijn 8e begon hij met voetbal en hij was meteen heel erg toegewijd. Omri heeft een tante in Zwitserland en toen we voorstelden om er 4 weken op vakantie te gaan, weigerde hij. Omri wilde geen enkele training of match van zijn club missen. Hij was toen 9 jaar oud.”

“Hij is er 24/7 mee bezig, neemt zijn voeding en training heel serieus. Als voetballer is hij een leider en een winnaar. Omri geeft graag vertrouwen aan zijn ploegmaats. Hij was van jongs af aan ook altijd aanvoerder", besluit Schmuel.

Gandelman zal met rugnummer 6 spelen.