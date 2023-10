Niet Gift Orban, maar die andere spits zorgt voor Gentse bevrijding én belangrijke Europese overwinning

Na het gelijkspel tegen Zorya Luhansk was het voor KAA Gent alle hens aan dek in eigen huis tegen Maccabi Tel Aviv. Een overwinning was welgekomen om er geen vervelende groepsfase van te gaan maken.

Hein Vanhaezebrouck had in aanloop naar de wedstrijd een prikje uitgedeeld aan Gift Orban, die een beetje met een vormcrisis te maken heeft en zelfs op training - volgens de oefenmeester van de Buffalo's - niet scoort.

Vanhaezebrouck kiest Gandelman en Orban

Toch koos Vanhaezebrouck voor Gift Orban in de spits, met naast hem Tarik Tissoudali. Hugo Cuypers is nog steeds buiten strijd. Gandelman kreeg zijn kans op het middenveld, Hjulsager verdween uit de ploeg. In doel was er zoals steeds in Europa plaats voor Davy Roef.

© photonews

© photonews

De Buffalo's toonden zich in de eerste helft meteen dominant, maar erg veel deden ze lange tijd niet met dat overwicht. Aan de overkant had de bal snel op de stip gekund na een contact tussen Kums en Milson, maar de ref was genadig.

Een dikke vijf minuten voor rust kon Tarik Tissoudali zijn jubileum - match 100 in het shirt van Gent voor hem - opleuken met een doelpunt oog in oog met de Israëlische doelman. Vooral de pass van De Sart dwars door de boter heen mag in die fase het nodige lof krijgen.

Moeizame overwinning

De tweede helft dan? De bezoekers waren snediger uit de kleedkamers gekomen, maar doelman Roef moest uiteindelijk ook niet al te veel tussenkomen. En halfweg de tweede helft kon Gift Orban de match helemaal monddood maken.

© photonews

© photonews

Hij kopte van dichtbij echter tegen de doelman aan, waardoor we toch nog nervositeit kregen tot in het slot van de wedstrijd. Eigenlijk was dat onnodig, maar de Buffalo's deden het zichzelf aan door niet eerder de 2-0 te scoren. In het slot kreeg Gent een strafschop na een duwfoutje op Tissoudali, de aanvaller zelf besliste zo de match.

De drie punten zijn zo wel binnen en dat is in deze fase vaak het belangrijkste. Ook Zorya Luhansk won, waardoor ze samen met Gent op kop gaan in de groep met 4 op 6. In het dubbele duel met het IJslandse Breidablik kan het de poorten naar de Europese lente al flink openzwieren.