"Het begint wat veel te worden": drie belangrijke Buffalo's onzeker ... en ook absolute sterkhouder met overlast

KAA Gent won met 2-0 van Maccabi Tel Aviv in de Conference League. Het kan zo met vertrouwen naar de clash met Genk toeleven, al wordt het ook uitkijken naar wie al dan niet fit zal raken.

De blessureboeg van KAA Gent is zich stilaan aan het vullen, zoveel is duidelijk. Tegen Maccabi Tel Aviv geen Torunarigha noch Cuypers, terwijl ook Gerkens uiteindelijk op de bank werd gehouden.

"We wilden geen risico nemen met Pieter Gerkens als het niet absoluut nodig was. En dus hebben we hem uiteindelijk niet laten invallen", aldus Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd op zijn persconferentie.

Ook Kums twijfelachtig?

"Jordan Torunarigha gingen we misschien kunnen laten spelen, maar dan kon het met hem verergeren. En ook Cuypers is twijfelachtig. Of het zal lukken voor zondag? Dat weet ik niet, het blijft afwachten voor iedereen."

En Vanhaezebrouck houdt verder ook het hart vast voor een absolute sterkhouder: "Sven Kums had wat last op het einde van de wedstrijd. Hopelijk valt het voor hem ook allemaal wat mee en moeten we hem niet missen, want het begint wat veel te worden."