Gentse spits en coach laten zich uit over belangrijke keuze bij strafschopmoment

KAA Gent heeft 4 op 6 in de Conference League. Het won in eigen huis met 2-0 van Maccabi Tel Aviv. Een deugddoende zege, met dank aan Tarik Tissoudali.

De spits van de Buffalo's scoorde twee keer. Eerst na een enig mooie pass van Julien De Sart, in de slotfase met een strafschop. Die hij zelf wist te versieren. "Wat er gebeurde? Ik voelde een duw in mijn rug, maar ik heb de beelden nog niet gezien."

Tissoudali wilde vervolgens zelf graag trappen: "Ik moet Julien daarvoor danken. Die stond op de lijst en ik vroeg hem of ik hem mocht trappen. Ik zou het niet zomaar op elk moment doen, of als het nog 0-0 zou staan."

© photonews

"Dan moet je de lijst respecteren en respect hebben voor de keuzes die gemaakt worden. Maar nu kon het dus wel een keer en het is leuk dat ik twee keer kan scoren. Sowieso geeft dit vertrouwen, maar ik ben vooral blij met de overwinning en dat we nog eens energiek stonden te spelen."

Ook coach Hein Vanhaezebrouck toonde zich een tevreden man met zijn spits. "Goals zijn altijd belangrijk voor een aanvaller, dus ik ben blij voor hem. De penalty was normaal gezien niet voorzien, maar als Julien hem dat gunt dan mag het ook. Tarik zette hem goed om. Hij was in de eerste helft iets te weinig betrokken nog, maar in de tweede helft veel meer aanwezig. Dat is wat ik verlang van mijn spitsen."