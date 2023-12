Club Brugge schrikt even tegen Bodo/Glimt, maar stelt de groepszege wel veilig

Club Brugge heeft de groepszege in de Conference League helemaal binnen. Het won thuis met 3-1 van het Noorse Bodo/Glimt.

Club Brugge speelde op de eerste speeldag gelijk, maar won daarna vier keer op rij in de Conference League. In de laatste groepswedstrijd speelde het tegen Bodo/Glimt voor de groepswinst.

Blauw-zwart mocht daarvoor niet met twee goals of meer verliezen. Na een korte studieronde nam Club al snel de wedstrijd in handen. Skov Olsen dreigde twee keer, maar zijn schot ging twee keer naast.

Na 25 minuten was het toch prijs. Vanaken speelde Skov Olsen centraal aan, de Deen nam de bal met de hak mee en gaf op de linkerkant mee met Nusa. De Noor ging voorbij zijn man en knalde hoog in doel.

Vanaken zag daarna zijn kopbal nog uit doel gehaald door doelman Lund, Thiago scoorde met het hoofd vanuit buitenspel. Maar Club dook dus met een geruststellende voorsprong de rust in.

Even schrikken door penalty

Maar na een paar minuten in de tweede helft werd Club toch opgeschrikt. Na een VAR-interventie kreeg Bodo/Glimt een penalty voor een haakfout van Mechele. Pellegrino, topschutter in Noorwegen, knalde zuiver binnen.

Aangeslagen was Club niet, want het reageerde binnen de minuut. Na een actie op rechts van Skov Olsen vond De Cuyper Thiago voor doel. De Braziliaan schoof de bal in doel en zette Club snel weer op voorsprong.

Bodo/Glimt kwam in de laatste tien minuten nog even opzetten, maar het was toch Mechele die de verlossende 3-1 een minuut voor tijd binnenkopte op hoekschop. Club pakt zo de groepszege en sluit de groepsfase af met 16 op 18.