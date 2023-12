Winst volstaat niet voor Genk: na bekeruitschakeling ook geen Europese overwintering

Voor Racing Genk zit het Europees voetbal erop. De Limburgers wonnen hun laatste groepswedstrijd in de Conference League met 2-0 tegen Čukarički, maar Ferencvaros verloor niet tegen Fiorentina.

Racing Genk had zijn lot niet meer in eigen handen en moest rekenen op een nederlaag van Ferencvaros om Europees te overwinteren. Wouter Vrancken stuurde zijn troepen vanaf de eerste seconde met man en macht naar voor.

Het zorgde voor een ware belegering van het doel van Čukarički. Fadera plaatste de bal net naast in minuut 1, Sor kreeg geen penalty in minuut 2, maar wel toen hij 6 minuten later opnieuw neerging in de zestienmeter. Doelman Filipovic koos echter de juiste hoek.

Het was wachten tot minuut 21 op de eerste treffer, een beauty van de schoen van aanvoerder Bryan Heynen. Hij trapte vanop zo'n 25 meter buitenkantje voet, ditmaal was de bezoekende goalie kansloos (1-0). Net daarvoor had Fadera nog een bal op het doelhout geplaatst.

Opmerkelijk beeld ook in de tribunes, die niet echt goed gevuld waren, want in het uitvak zat letterlijk geen enkele supporter.

Galarza laat zijn ploeg in de steek

Na het halfuur kreeg Genk een opdoffer te verwerken toen de VAR de scheidsrechter naar het scherm riep. Galarza had nagetrapt en werd met rood van het veld gestuurd. Onvoorstelbaar hoe een speler op dit niveau en op zulk een moment zijn ploeg zo in de steek laat.

Even was het zoeken geblazen voor de jongens van Wouter Vrancken, die Hrosovsky in de plaats van Fadera bracht. Dik tien minuten in de tweede helft rondde Paintsil een scherpe counter af en stond de dubbele voorsprong op het bord.

© photonews

Met 10 tegen 11 had Genk nog de beste kansen via onder meer Sor en Paintsil en volbracht het zijn opdracht al bij al nog eenvoudig. Maar om Europees te overwinteren moest Ferencvaros verliezen bij Fiorentina en dat gebeurde niet.

Geen geslaagd Europees avontuur dus voor Genk dat na de bekeruitschakeling tegen Oostende nu ook een kruis over de Conference League moet maken. Er rest de Limburgers nu enkel nog de Jupiler Pro League waar het ook al te vaak met de punten morste.