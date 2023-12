KRC Genk-coach Wouter Vrancken en kapitein Bryan Heynen zien speler ploeg in de steek laten: "Dit kan niet"

KRC Genk won donderdagavond met 2-0 van Cukaricki. Door het gelijkspel tussen Ferencvaros en Fiorentina stoten de Limburgers niet door in de Conference League en komt er geen Europese winter.

Kort na het halfuur pakte Matías Galarza een rode kaart. Nadat de middenvelder door twee man stevig op de grond werd gewerkt, trapte hij na op het hoofd van een tegenstander die ook op de grond lag. De VAR greep in waardoor Galarza rood kreeg, de tegenstander die een elleboog in het gezicht van de Genk-speler plantte kwam er met geel van af.

Wouter Vrancken was duidelijk over de situatie. "Ik vind dat ze allebei rood moesten krijgen. Als je zo met je elleboog bewust in iemand zijn gezicht gaat, dan verdien je ook rood. Als die reactie niet ok was, dan is dat ook rood. Dit kan niet en daar zal over gesproken worden natuurlijk. Je mag passioneel zijn, maar tot op een bepaalde grens die goed is voor het team en niet het team in de steek laten. Het is een deel van zijn spel, maar niet op dat moment."

Ook Bryan Heynen liet zich uit over de situatie. "Ik heb gezien dat er een trap was, maar ik weet niet, het leek erop dat hij trappelde omdat hij pijn had en niet de intentie had om op zijn gezicht te trappen. Maar het is zeker niet slim als je weet dat de andere speler er ook ligt, dan moet je zeker niet gaan trappelen."

"Ja het is dom gewoon, natuurlijk neem ik het hem kwalijk. Je laat je ploeg in de steek. Dit was veel anders dan bijvoorbeeld twee keer geel nemen door gewone fouten te maken", besluit de Genkse kapitein.