'Verschillende Premier League-clubs tonen interesse in KRC Genk-verdedigers'

Zo zouden verschillende Engelse clubs interesse tonen in Mark McKenzie en Carlos Cuesta. Dat meldt transferexpert Ekrem Konur. De twee Genkse verdedigers spelen al enkele jaren in Limburg.

Het zou gaan om Brighton, West Ham, Everton. Ook Leeds United uit de Engelse tweede klasse volgt hun situatie op.

Mark McKenzie speelde onlangs zijn 100e wedstrijd voor KRC Genk. Carlos Cuesta speelt al sinds 2019 bij Genk. Hij is na Bryan Heynen de tweede kapitein.

šŸ’£šŸ’„ #EXCL | Brighton, West Ham, Everton and Leeds United are monitoring the situation of KRC Genk defenders Carlos Cuesta and Mark McKenzie. šŸ”µ #KRCGenk pic.twitter.com/yF5QlhG0Co