Oei, oei, oei: KAA Gent laat groepswinst liggen na dramatische prestatie in Servië en ziet zijn kalender nóg drukker worden

KAA Gent kon zich in Servië van groepswinst verzekeren, maar mocht dan niet verliezen van Maccabi Tel Aviv. Het leverde echter een zeer povere prestatie af en moest daardoor de groepswinst aan de Israëliërs laten.

KAA Gent heeft geen leuke groepsfase achter de rug als het gaat over de verplaatsingen. Een trip naar IJsland met weinig supporters en verder tegen twee tegenstanders die niet in hun eigen stadion kunnen spelen door oorlogsomstandigheden. Een trip naar het Servische Backa Topola voor een match tegen Maccabi Tel Aviv? Dat is niet meteen wat je wil.

Flink roteren (breekt zuur op?)

Hein Vanhaezebrouck wilde de groepswinst pakken tegen de Israëliërs en mocht dan niet verliezen. De oefenmeester van de Buffalo's koos er wel voor om te roteren en bracht onder meer Fadiga, Gandelman, Gerkens en Hjulsager tussen de lijnen. Enkel die eerste kon enigszins overtuigen, de anderen gingen helemaal onderuit.

Tegen een gretig Maccabi konden de Gentenaars nooit een voet aan de grond zetten. Bovendien leed het veel te vaak balverlies, waardoor de 'thuisploeg' vaak gevaarlijk kon zijn. Een schot van Peretz op de paal werd via Kanichowsky - afgeweken op Watanabe - de 1-0 op, dankzij Zahavi was het halfweg de eerste helft zelfs al 2-0.

Zahavi de man tegen zwak Gent

Een mak en uiterst matig Gent bakte er niets van, enkel kort na rust was er een kortstondige opflakkering. Na een goede kans voor Tissoudali was het De Sart die vanuit de kluts de aansluitingstreffer toch nog tegen de touwen wist te duwen. Daarna ging het echter weer snel naar beneden met de kwaliteit.

Zahavi maakte op het uur de wedstrijd helemaal monddood, daarna kwam Gent niet meer in het spel voor. Door een absolute offday boekten de Buffalo's zo hun derde nederlaag (op 31 wedstrijden) van het seizoen, na verliespartijen bij Pogon en Cercle Brugge.

Een reeks van elf wedstrijden zonder nederlaag wordt zo onderbroken, maar de Buffalo's maakten nooit aanspraak op de zege. En dus ook niet op de groepswinst, waardoor ze in de play-offs aan de bak moeten op 15 en 22 februari. Bij groepswinst was dat pas op 7 en 14 maart geweest.