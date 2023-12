Hein Vanhaezebrouck heeft dit te zeggen na ferme offday van zijn spelers

KAA Gent ging tegen Maccabi Tel Aviv onderuit met 3-1 en moest zo de groepswinst aan zich voorbij laten gaan. Hein Vanhaezebrouck was achteraf heel kritisch over de geleverde prestatie van zijn team.

"Waar het foutliep? Overal. Een makkelijk antwoord, Maccabi heeft ons op alle vlakken overklast. Op vlak van drive, mentaliteit, duelkracht, honger, ... Ze wilden dat resultaat echt halen, voor hen was dat onhaalbaar om ons te kloppen. Wij waren op alle vlakken minder."

"Ik heb dit in het verleden nog wel meegemaakt bij KAA Gent, maar dit is onze slechtste prestatie van dit seizoen", trok Vanhaezebrouck van leer tegenover de camera's van VTM. "Ik moet niemand met de vinger wijzen, het is een nederlaag van ons allemaal. Dit kan een keer gebeuren, het positieve is dat we doorgaan al moeten we nu wel een ronde meer spelen."

Niemand vond een oplossing volgens Hein Vanhaezebrouck

"Er zijn weinig verklaringen voor. We wisten wat de situatie was, met de reis en dergelijke meer. We wilden de focus op de match hebben, maar het lukte niet. Niemand vond een oplossing, dit is een wedstrijd om snel te vergeten."

"Minder roteren? Het was misschien net hetzelfde geweest qua resultaat denk ik. Het had weinig zoden aan de dijk gebracht."