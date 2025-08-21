Datum: 21/08/2025 20:00
Competitie: Conference League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Lotto Park

LIVE: Anderlecht laat 2-0 liggen, AEK blijft zo in de race

Anderlecht staat donderdagavond in het Lotto Park voor een cruciaal duel in de laatste voorronde van de Conference League. Na een wisselvallige start van het seizoen is er geen ruimte voor fouten meer.

Tijd   75' 6" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
75

Goal 		Doelpunt van AEK Athene
72
 Vervangen Aboubakary Koita
Ingevallen Frantzdy Pierrot
70
 Huerta met een mooie actie en een trap in de draai, maar via een verdediger in corner.
67
 Die Franse scheidsrechter neemt wel rare beslissingen.
64
 Angulo ook met een kopbal, maar ver naast.
61
 Dolberg nog met een kopbal, maar te centraal.
58
 Hazard had moeten scoren na een goeie teruglegger van Dolberg na een fantastische inspanning, maar hij schiet te hard te hoog.
56
  Gele kaart voor Petros Mandalos
53
 Hasi heeft geel gekregen. Al vragen wij en hij zich af waarom. Hij was gewoon richtlijnen aan Augustinsson aan het geven.
47
 Weer een wilde trap van Marin ver over. De schoten op doel van AEK zijn niet bepaald zuiver te noemen tot nu toe. Al moeten ze dat straks niet aan Jovic geven.
46
 Vervangen Robert Ljubicic
Ingevallen Petros Mandalos
45+20
 Dit was zonder twijfel de beste eerste helft die Anderlecht dit seizoen al speelde.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Huerta schiet, maar Strakosha redt opnieuw.
45
 Vervangen Mijat Gaćinović
Ingevallen Petros Mandalos
45
 Gacinovic is geblesseerd, maar AEK wil niet wisselen net voor de rust.
39
  Gele kaart voor Ludwig Augustinsson
39
 Anderlecht ontsnapt ook wel. De spitsen van AEK lijken telkens op Coosemans te willen trappen.
31
 De Franse scheidsrechter heeft het wel moeilijk. Hij ziet overal een fout in en zo ligt het spel veel stil.
27
 Anderlecht domineert deze match, maar moet dat overwicht toch omzetten in meer goals. Je wil niet na zo'n prestatie met 1-0 naar Athene trekken.
21

Goal 		Doelpunt van Kasper Dolberg (Thorgan Hazard)
Dolberg schiet de bal van op de rand van de zestien recht de kruising in.
19
 Kana mist zijn interceptie diep op de helft van AEK en Zini kan er mee aan de haal, maar Llansana dwingt hem voor Coosemans genoeg naar de zijkant om hem zijn schot te doen missen.
17
 Grote kans voor Zini, die helemaal alleen staat in de zestien, maar gelukkig voor Anderlecht recht op Coosemans trapt.
11
  Gele kaart voor Enric Llansana
10
 Augustinsson met een schot. Anderlecht komt op dit moment van overal.
8
 Schot van Hazard, maar gemakkelijk gepakt door de doelman. Maar daarna... Maamar trapt, Strakosha pakt opnieuw. Dolberg lijkt in de rebound altijd te gaan scoren, maar Strakosha stopt de bal opnieuw met een voet terwijl hij op de grond ligt.
4
 De coach van AEK vraagt om een gele kaart voor Hey en... krijgt er zelf één.
1
 Bijna was het al 1-0 na een misverstand bij AEK bij het aftrappen van Anderlecht. Maar de bal gaat naast.
1
 Anderlecht - AEK Athene: 0-0
19:21
 De Griekse fans zijn al massaal aanwezig in het stadion. En dat heeft iedereen geweten. Trommels, toeters, schreeuwen... Dat belooft!
Anderlecht (Anderlecht - AEK Athene)
Anderlecht: Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Thorgan Hazard - Kasper Dolberg - Nilson Angulo - César Huerta - Enric Llansana - Colin Coosemans - Marco Kana - Nathan De Cat - Ali Maamar
Bank: Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Elyess Dao - Mats Rits - Mario Stroeykens - Yasin Özcan - Basile Vroninks - Anas Tajaouart - Adriano Bertaccini

AEK Athene (Anderlecht - AEK Athene)
AEK Athene: Thomas Strakosha - Lazaros Rota - Harold Moukoudi - Hélder Filipe Oliveira Lopes - Aboubakary Koita - Robert Ljubicic - Răzvan Marin - Dereck Kutesa - Zini - Mijat Gaćinović
Bank: Domagoj Vida - Alberto Brignoli - Jens Jønsson - Niclas Eliasson - Luka Jovic - Orbelín Pineda Alvarado - James Penrice - Frantzdy Pierrot - Konstantinos Chrysopoulos - Stavros Pilios - Angelos Angelopoulos - christos kosidis - Petros Mandalos
Anderlecht Anderlecht
AEK Athene AEK Athene
Vooraf

LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag
Foto: © photonews

Anderlecht staat donderdagavond in het Lotto Park voor een cruciaal duel in de laatste voorronde van de Conference League. Na een wisselvallige start van het seizoen is er geen ruimte voor fouten meer.

Een Europese uitschakeling nog voor september zou bijzonder hard aankomen, zowel sportief als financieel, en zou meteen de druk op de spelersgroep én coach Besnik Hasi vergroten. De Brusselaars moeten het doen zonder Simic, die door een knieblessure individueel traint.

Ook N’Diaye ontbreekt, nadat hij naar Senegal is teruggekeerd vanwege een tragedie in zijn familie. In de defensie blijft de spoeling dun, waardoor Hey en Kana opnieuw het hart van de verdediging vormen.

Huerta op de flank

Voorin rekent Hasi opnieuw op Kasper Dolberg. De Deense spits heeft weinig kansen nodig om te scoren, iets wat van groot belang kan zijn tegen de taaie Grieken. Op de flanken lijken Hazard en Angulo zekerheidjes, terwijl Huerta waarschijnlijk start aan de rechterkant.

Op het middenveld lijkt het duo Llansana–De Cat zich steeds beter in te spelen. Stroeykens, die door Hasi werd opgeroepen om meer verantwoordelijkheid te nemen, start naar verwachting op de bank. De coach kiest voorlopig voor de ervaring van Hazard op de tienpositie.

Bij AEK Athene draait de grootste vraag om Luka Jovic. De spits, die in 2019 nog voor 63 miljoen euro door Real Madrid werd binnengehaald, is na blessureleed opnieuw fit en zou wel eens in de basis kunnen starten. De Grieken reizen met veel ervaring af naar Brussel, met onder meer Vida, Strakosha en Marin in de selectie, en zullen erop gebrand zijn een goed resultaat neer te zetten.

Anderlecht weet dat het zich geen misstap kan permitteren. De thuiswedstrijd moet de basis vormen voor kwalificatie, want in Athene wachten een kolkend stadion en een ervaren tegenstander. Een sterke start en vooral een zuivere afwerking worden cruciaal om het Europese avontuur levend te houden.

Vermoedelijke opstellingen

Anderlecht: Coosemans; Maamar, Hey, Kana, Augustinsson; Llansana, De Cat; Huerta, Hazard, Angulo; Dolberg.
Bank: Kikkenborg, Vanhoutte, Özcan, Saliba, Leoni, Rits, Stroeykens, Verschaeren, Tajaouart, Vazquez, Dao, Bertaccini.

AEK Athene: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilio; Pineda, Mantalos, Marin, Ljubicic; Jovic, Pierrot.
Bank: Brignoli, Angelopoulos, Penrice, Vida, Kosidis, Jonsson, Gacinovic, Kutesa, Koita, Kolimatsis, Zini.

