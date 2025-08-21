LIVE: Anderlecht laat 2-0 liggen, AEK blijft zo in de race

Anderlecht staat donderdagavond in het Lotto Park voor een cruciaal duel in de laatste voorronde van de Conference League. Na een wisselvallige start van het seizoen is er geen ruimte voor fouten meer.

Een Europese uitschakeling nog voor september zou bijzonder hard aankomen, zowel sportief als financieel, en zou meteen de druk op de spelersgroep én coach Besnik Hasi vergroten. De Brusselaars moeten het doen zonder Simic, die door een knieblessure individueel traint.

Ook N’Diaye ontbreekt, nadat hij naar Senegal is teruggekeerd vanwege een tragedie in zijn familie. In de defensie blijft de spoeling dun, waardoor Hey en Kana opnieuw het hart van de verdediging vormen.

Huerta op de flank

Voorin rekent Hasi opnieuw op Kasper Dolberg. De Deense spits heeft weinig kansen nodig om te scoren, iets wat van groot belang kan zijn tegen de taaie Grieken. Op de flanken lijken Hazard en Angulo zekerheidjes, terwijl Huerta waarschijnlijk start aan de rechterkant.

Op het middenveld lijkt het duo Llansana–De Cat zich steeds beter in te spelen. Stroeykens, die door Hasi werd opgeroepen om meer verantwoordelijkheid te nemen, start naar verwachting op de bank. De coach kiest voorlopig voor de ervaring van Hazard op de tienpositie.

Bij AEK Athene draait de grootste vraag om Luka Jovic. De spits, die in 2019 nog voor 63 miljoen euro door Real Madrid werd binnengehaald, is na blessureleed opnieuw fit en zou wel eens in de basis kunnen starten. De Grieken reizen met veel ervaring af naar Brussel, met onder meer Vida, Strakosha en Marin in de selectie, en zullen erop gebrand zijn een goed resultaat neer te zetten.

Anderlecht weet dat het zich geen misstap kan permitteren. De thuiswedstrijd moet de basis vormen voor kwalificatie, want in Athene wachten een kolkend stadion en een ervaren tegenstander. Een sterke start en vooral een zuivere afwerking worden cruciaal om het Europese avontuur levend te houden.

Vermoedelijke opstellingen

Anderlecht: Coosemans; Maamar, Hey, Kana, Augustinsson; Llansana, De Cat; Huerta, Hazard, Angulo; Dolberg.

Bank: Kikkenborg, Vanhoutte, Özcan, Saliba, Leoni, Rits, Stroeykens, Verschaeren, Tajaouart, Vazquez, Dao, Bertaccini.

AEK Athene: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilio; Pineda, Mantalos, Marin, Ljubicic; Jovic, Pierrot.

Bank: Brignoli, Angelopoulos, Penrice, Vida, Kosidis, Jonsson, Gacinovic, Kutesa, Koita, Kolimatsis, Zini.