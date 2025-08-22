Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

Nathan De Cat bevestigde tegen AEK Athene zijn status als een van de meest veelbelovende talenten van RSC Anderlecht. De 17-jarige middenvelder viel opnieuw op en oogstte zelfs lof van de tegenstander.

De coach van AEK, Marko Nikolic, kon zijn bewondering nauwelijks verbergen. “Ik vergeet altijd de naam van die jongen van 17, maar na enkele minuten begreep ik dat hij een grote toekomst voor zich heeft”, vertelde hij na de wedstrijd.

De Cat speelt de laatste weken steeds vaker in de basis en vormt een sterk duo met Enric Llansana op het middenveld. “We begrijpen elkaar goed, ook al spelen we nog niet lang samen. Mijn ploegmaats helpen me veel, want ik maak soms nog fouten”, zei De Cat.

Niets is gespeeld

Zijn enige fout had geen gevolgen voor het scorebord, en zijn positieve prestatie tilde de rest van het team naar een hoger niveau. “We hebben een goed match gespeeld ondanks het resultaat en ons gebrek aan efficiëntie. Misschien zelfs onze beste helft van het seizoen”, aldus De Cat.

Hij kijkt nu vol vertrouwen uit naar de return in Athene. “Ik ga geen spijt uiten over deze wedstrijd, want we hebben getoond dat we een team van AEK’s kaliber kunnen aan. Niets is gespeeld voor de return.”

De Cat benadrukte dat Anderlecht nog volop gelooft in kwalificatie. “We geloven nog sterk dat we ons kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Alles is nog mogelijk.”

