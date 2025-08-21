Ontgoocheling zal groot zijn: sterk Anderlecht domineert hele match, maar trekt slechts met gelijkspel naar Athene

Wat alle ingrediënten had om nog eens een roemrijke Europese avond te worden in het Lotto Park werd een zware ontgoocheling voor Anderlecht. Na een heel sterke prestatie konden ze de vroege treffer van Dolberg geen vervolg geven. En ze slikten ook nog de gelijkmaker. Het wordt warm in Athene.

Anderlecht heeft in het eerste halfuur van de match laten zien wat Besnik Hasi erin wil pompen. Hoge intensiteit, hoge druk, veel beweging en veel verticaal spel. Het was zelfs vrij indrukwekkend tegen de Griekse topclub. Na de aftrap had Angulo al kunnen scoren omdat hij onverwacht heel snel centraal diep liep.

Nog voor de tiende minuut hadden we de 1-0 al opgeschreven toen Dolberg een rebound na een schot van Hazard maar binnen te leggen had, maar doelman Strakosha stak er op één of andere manier nog zijn voet tegen. Een wereldredding.

Een raket van Dolberg

We beginnen Dolberg intussen wat te kennen. Als hij zo'n kans mist, dan aast de Deen nog meer op een doelpunt. En dan kan er iets wondermoois gebeuren. Hazard zocht hem een minuut of vijf later voor de zoveelste keer op - de connectie tussen die twee is top - en Dolberg zag op de rand van de zestien de verdediging wijken.

Dat moet je natuurlijk niet doen. Strakosha had een seconde nodig om te beseffen dat de bal al achter hem lag. Verschroeiend hard getrapt! Un missile quoi. Voor diegenen die roepen om met Bertaccini of - godbetert - Vazquez te spelen: u hebt ongelijk.

Anderlecht domineerde, maar gaf ook een aantal kansen weg. Gelukkig voor de Brusselaars trapten de aanvallers van AEK telkens recht op Coosemans. Maar... zonder twijfel de beste eerste helft die Anderlecht al speelde. Onder dirigentie van Thorgan Hazard. Ook aan hem zou niemand nog mogen twijfelen.

Deksel op de neus

De tweede helft was eigenlijk hetzelfde verhaal: Anderlecht domineerde, maar liet de kansen op 2-0 liggen. Hazard had een hele goeie, Dolberg en Angulo konden koppen. En ja, het brak hen zuur op. Eén bal valt altijd wel eens goed en Eliasson maakte die ook af. Hij stond wel helemaal ongedekt aan de tweede paal.

Heel pijnlijk voor Anderlecht, dat eigenlijk met een geruststellende voorsprong naar Athene had moeten trekken. Hazard had nog een fantastische kans. Als het 3-0 ofzo geweest was, had niemand iets kunnen zeggen. Want dit AEK is geen topploeg, maar in hun heksenketel kunnen ze altijd iets meer.

Bij Anderlecht zal de ontgoocheling nochtans groot zijn, want dit had zeker meer verdiend. Maar ja, efficiëntie zal het woord zijn dat het meest gebruikt zal worden in de komende dagen.