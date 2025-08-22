Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

Na de Europese clash tussen Anderlecht en AEK Athene liep het donderdagavond mis buiten het Lotto Park. In de zone rond het stadion moest de politie stevig ingrijpen.

Volgens de politiezone Zuid zochten enkele Anderlecht-supporters de confrontatie op met de meegereisde Griekse fans. De sfeer was grimmig, maar een echte vechtpartij kon worden vermeden.

De ordediensten kwamen snel tussenbeide en voerden elf administratieve arrestaties uit. Zo konden grotere incidenten worden vermeden.



Lees ook... Een wereldgoal als afscheid van Dolberg? Spits geeft er een heel duidelijk antwoord op

Agent zeven dagen werkonbekwaam

Toch viel er een gewonde aan politiezijde. Een agent raakte tijdens de interventie gekwetst en is zeven dagen arbeidsongeschikt verklaard.

Daarnaast werd ook één persoon gerechtelijk gearresteerd. Die arrestatie houdt verband met het geweld tijdens het incident.

De politie onderzoekt nog hoe de situatie zo snel escaleerde en bekijkt of er verdere maatregelen nodig zijn voor de terugmatch in Griekenland.