Het beste Anderlecht dat we tot nu toe hebben gezien en toch: dit zijn onze punten voor de paars-witte spelers

Anderlecht speelde een kwalitatieve wedstrijd, maar slaagde er niet in om AEK te verslaan. Er zijn maar weinig spelers die moeten worden bekritiseerd na zo'n prestatie.

Coosemans (6)

Hij heeft niets te verwijten, maar had niet veel te doen: de aanvallers van AEK raakten hem vaak.

Augustinsson (5,5)

Solide, tegen een onzichtbare Koita. Eliasson scoorde echter daar waar Augustinsson hem had moeten tegenhouden.



Lees ook... Een wereldgoal als afscheid van Dolberg? Spits geeft er een heel duidelijk antwoord op

Hey (4,5)

De enige speler van Anderlecht die niet op niveau was. Een correcte eerste helft en vervolgens in de tweede helft passes en opkomende acties die tussen roekeloos en desastreus waren.

Kana (6,5)

Klasse aan de bal en zeer netjes in zijn tussenkomsten. Hij had het wat moeilijker toen de massieve Frantzdy Pierrot inviel, maar speelde over het algemeen een goed duel.

Maamar (6)

Een enorme inzet, enkele goede voorzetten en spel naar voren. Hij had geen keus, hij moest presteren. Naarmate de wedstrijd vorderde, had hij moeite om zijn flank te dekken, maar werd goed gesteund.

Llansana (6)

Hij pakte al snel een gele kaart, en begon de wedstrijd slecht. Vervolgens beheerde hij die kaart als een oude rot in het vak. Enkele goede tussenkomsten.

De Cat (8)

Geweldige klasse gedurende driekwart van de wedstrijd, en niet alleen in creativiteit: De Cat veroverde enorm veel ballen en gedroeg zich als een echte pitbull. Een dipje met enkele gemiste passes voor zijn wissel.

Hazard (7,5)

In het spel was het veruit zijn beste wedstrijd sinds het begin van het seizoen. Helaas miste hij een paar enorme kansen om de voorsprong te vergroten, wat Anderlecht enorm zou hebben geholpen. Maar het is wel deze Hazard die Hasi nodig heeft.

Angulo (5)

Niet de meest inspirerende Angulo, maar hij spaarde zijn inspanningen niet, ook verdedigend meerdere keren. Zijn prachtige schot op de paal verdiende meer.

Huerta (7)

In het begin van de wedstrijd brachten zijn schoten Strashoka in de problemen en hadden een doelpunt moeten opleveren. Altijd zeer actief, voegde de Mexicaan dit keer echt begrip van het spel toe: hij rent niet meer als een dolle hond maar begrijpt zijn teamgenoten.

Dolberg (7,5)

Een aanvaller die zulke kansen mist, zou zichzelf waarschijnlijk een vrij gemiddelde score geven, zelfs al scoorde hij een fantastisch doelpunt. Maar de waanzinnige knal van Kasper Dolberg verdient alle lof. De Deen droeg ook veel bij aan het spel.