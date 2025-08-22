Reactie Een wereldgoal als afscheid van Dolberg? Spits geeft er een heel duidelijk antwoord op

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
0 reacties
Een wereldgoal als afscheid van Dolberg? Spits geeft er een heel duidelijk antwoord op
Foto: © photonews

Kasper Dolberg scoorde een wereldgoal tegen AEK Athene, maar ondanks dat hoogtepunt stond er na het laatste fluitsignaal geen glimlach op zijn gezicht. Het resultaat overheerste, en dat liet de Deense spits duidelijk merken.

Dolberg vatte het gevoel binnen de ploeg kernachtig samen. “Teleurstelling. We waren vanavond het beste team. En als je zoveel kansen krijgt, maar niet in staat bent om meer te scoren of te winnen, dan kun je alleen maar teleurgesteld zijn", zei hij na afloop.

Anderlecht had zijn beste wedstrijd van het seizoen gespeeld, maar dat leverde geen verdiende overwinning op. “Misschien wel, ja", gaf Dolberg toe. “Het geeft ons vertrouwen in wat we in de toekomst kunnen bereiken. Maar we moesten ook meer doelpunten maken, dat is duidelijk.”

Lees ook... Besnik Hasi hangt tussen ontgoocheling en trots: "Ik heb geen spijt van mijn 'stunt-uitspraak'"

De spits spaarde zichzelf niet in zijn analyse. “Ik moest scoren", erkende hij. “Ja, Strakosha maakte enkele knappe reddingen, maar dat mag geen excuus zijn. Ik moet het beter doen.” Uiteindelijk zette Dolberg die frustratie om in daadkracht door alsnog een prachtige goal te maken.

Over zijn toekomst

“Of zijn reddingen in mijn hoofd zaten? Nee", lachte hij voorzichtig. “Ik had gewoon het gevoel dat hij me een doelpunt schuldig was na die redding met de voet. Dus toen die bal er uiteindelijk in vloog, voelde dat goed. Onhoudbaar? Misschien. Maar het was in ieder geval een mooi doelpunt.”

Over zijn toekomst bij Anderlecht bleef Dolberg duidelijk. “Dit was geen afscheidsgoal,” benadrukte hij. “Ik zal nog veel doelpunten maken voor Anderlecht. Ik ben vandaag speler van deze club, en dat is wat telt. Donderdag wacht er weer een Europese match, en daar wil ik opnieuw scoren.” De fans hopen alvast dat hij woord houdt.
 

