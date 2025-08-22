Reactie Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel"

Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel"


Bij Anderlecht waait er een frisse wind door het middenveld, en die heeft een naam: Nathan De Cat. De 17-jarige middenvelder heeft in enkele weken tijd een basisplaats veroverd en speelt met de rust en flair van een ervaren kracht.

Ook tegen AEK Athene liet hij zich opnieuw gelden, met zijn lef en slimme balbehandeling. Coach Besnik Hasi is vol lof over zijn jonge revelatie. “Hij moet zo blijven spelen: vrij, vrank, zonder schrik om fouten te maken. Als hij eens een verkeerde bal geeft, ga ik hem daar niet op afrekenen. Hij moet vrij voetballen, dat is zijn kracht", klonk het.

Wat Hasi vooral waardeert, is hoe De Cat zijn kwaliteiten combineert met de juiste mentaliteit. “Hij heeft goede voeten, veel intensiteit, kan makkelijk het spel verleggen van de ene flank naar de andere. Dat zijn dingen die hij al had bij de jeugd. En wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen. Met de tijd zal hij nog vaker in de zestien opduiken. Dat is echt één van zijn troeven", aldus de coach.

Lees ook... Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

Klik met Llansana

Op het middenveld vormt De Cat een opvallend complementair duo met Enric Llansana. “Ze vullen elkaar heel goed aan", analyseerde Hasi. “Llansana brengt rust en evenwicht, en dat laat Nathan toe om vrijer te voetballen en risico te nemen.”

Tegen AEK was wel te zien dat de jonge middenvelder nog moet wennen aan de intensiteit van Europese topwedstrijden. “Hij had in de eerste helft ontzettend veel gegeven", gaf Hasi toe. “In de tweede helft voelde hij dat wel in de benen. Dat is logisch op zijn leeftijd, maar het toont ook hoe hard hij werkt voor de ploeg.”

Met zijn lef, techniek en onverstoorbare houding lijkt De Cat zich razendsnel te ontwikkelen tot een onmisbare schakel bij Anderlecht. “Hij heeft nog zoveel potentieel", besloot Hasi. “Het is aan ons om hem rustig te laten groeien, maar als hij zo blijft spelen, wordt hij alleen maar beter.”

Anderlecht
AEK Athene
Nathan De Cat

