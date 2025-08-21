Volg Anderlecht - AEK Athene live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.
-
Datum: 21/08/2025 20:00
Competitie: Conference League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Lotto Park
LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag
LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag
Foto: © photonews

Anderlecht staat donderdagavond in het Lotto Park voor een cruciaal duel in de laatste voorronde van de Conference League. Na een wisselvallige start van het seizoen is er geen ruimte voor fouten meer.

Een Europese uitschakeling nog voor september zou bijzonder hard aankomen, zowel sportief als financieel, en zou meteen de druk op de spelersgroep én coach Besnik Hasi vergroten. De Brusselaars moeten het doen zonder Simic, die door een knieblessure individueel traint.

Ook N’Diaye ontbreekt, nadat hij naar Senegal is teruggekeerd vanwege een tragedie in zijn familie. In de defensie blijft de spoeling dun, waardoor Hey en Kana opnieuw het hart van de verdediging vormen.{READALSO}

Huerta op de flank

Voorin rekent Hasi opnieuw op Kasper Dolberg. De Deense spits heeft weinig kansen nodig om te scoren, iets wat van groot belang kan zijn tegen de taaie Grieken. Op de flanken lijken Hazard en Angulo zekerheidjes, terwijl Huerta waarschijnlijk start aan de rechterkant.

Op het middenveld lijkt het duo Llansana–De Cat zich steeds beter in te spelen. Stroeykens, die door Hasi werd opgeroepen om meer verantwoordelijkheid te nemen, start naar verwachting op de bank. De coach kiest voorlopig voor de ervaring van Hazard op de tienpositie.

Bij AEK Athene draait de grootste vraag om Luka Jovic. De spits, die in 2019 nog voor 63 miljoen euro door Real Madrid werd binnengehaald, is na blessureleed opnieuw fit en zou wel eens in de basis kunnen starten. De Grieken reizen met veel ervaring af naar Brussel, met onder meer Vida, Strakosha en Marin in de selectie, en zullen erop gebrand zijn een goed resultaat neer te zetten.

Anderlecht weet dat het zich geen misstap kan permitteren. De thuiswedstrijd moet de basis vormen voor kwalificatie, want in Athene wachten een kolkend stadion en een ervaren tegenstander. Een sterke start en vooral een zuivere afwerking worden cruciaal om het Europese avontuur levend te houden.

Vermoedelijke opstellingen

Anderlecht: Coosemans; Maamar, Hey, Kana, Augustinsson; Llansana, De Cat; Huerta, Hazard, Angulo; Dolberg.
Bank: Kikkenborg, Vanhoutte, Özcan, Saliba, Leoni, Rits, Stroeykens, Verschaeren, Tajaouart, Vazquez, Dao, Bertaccini.

AEK Athene: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilio; Pineda, Mantalos, Marin, Ljubicic; Jovic, Pierrot.
Bank: Brignoli, Angelopoulos, Penrice, Vida, Kosidis, Jonsson, Gacinovic, Kutesa, Koita, Kolimatsis, Zini.

Prono Anderlecht - AEK Athene

Anderlecht wint
Gelijk
AEK Athene wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk AEK Athene AEK Athene wint
72.73% 9.09% 18.18%
Populairste
2-1
(6x)		 0-1
(1x)		 3-2
(1x)

Vergelijking Anderlecht - AEK Athene

Positie

1
119

Onderlinge duels gewonnen

3
3
0
01/12 19:00 AEK Athene AEK Athene 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/09 21:05 Anderlecht Anderlecht 4-1 AEK Athene AEK Athene
04/11 21:05 AEK Athene AEK Athene 1-1 Anderlecht Anderlecht
21/10 19:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 AEK Athene AEK Athene
06/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-2 AEK Athene AEK Athene
26/09 20:45 AEK Athene AEK Athene 1-1 Anderlecht Anderlecht
'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

20/08 3

RSC Anderlecht zal het in de heenwedstrijd van de Europese play-offs tegen AEK Athene moeten stellen zonder Jan-Carlo Simic. De Servische verdediger trainde dinsdag nog ind...

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

20/08 48

Bij Anderlecht weten ze dat de kritiek verschroeiend gaat worden als ze straks de groepsfase van de Conference League niet halen. Natuurlijk is AEK Athene niet de eerste de...

Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

20/08

Besnik Hasi benadrukt dat Anderlecht moet kunnen rekenen op een topprestatie van Nilson Angulo tegen AEK. De jonge Ecuadoraan is een match-winnaar met zijn acties en diepga...

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

20/08 3

Moussa N'Diaye moest deze week in allerijl terugreizen naar Senegal. Niet omwille van een transfer of blessure, maar door een familiedrama dat hem en zijn omgeving zwaar tr...

63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

20/08 1

Anderlecht staat voor een cruciale confrontatie in de Conference League play-offs. Om hun Europese avontuur dit seizoen te verlengen, moeten de Brusselaars afrekenen met AE...

Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

20/08

Killian Sardella begint zich steeds meer te vervelen in de ziekenboeg. Er lijkt eindelijk licht aan het einde van de tunnel te zijn.

AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

20/08 3

Anderlecht krijgt na uitschakeling door Häcken nog een laatste kans in Europa, dit keer in de Conference League. Donderdag ontvangt paars-wit AEK Athene, dat ook hoge ogen ...

Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

07:20 13

In aanloop naar de cruciale Europese confrontatie tegen AEK Athene, deelt clubicoon Olivier Deschacht op Sporza zijn visie op de ideale basiself van RSC Anderlecht. Zijn ke...

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

12:40

RSC Anderlecht ontvangt vanavond het Griekse AEK Athene in het Lotto Park voor een cruciaal duel in de voorrondes van de Conference League. Coach Besnik Hasi licht toe waar...

Conference League

 Play-offs (H)
Rosenborg BK Rosenborg BK 18:00 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
BK Häcken BK Häcken 19:00 CFR Cluj CFR Cluj
Györi ETO Györi ETO 19:00 Rapid Wien Rapid Wien
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 19:00 RFS RFS
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 19:00 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Levski Sofia Levski Sofia 20:00 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Breidablik Breidablik 20:00 Virtus Virtus
Sparta Praag Sparta Praag 20:00 Riga FC Riga FC
Olimpija Olimpija 20:00 FC Noah FC Noah
Neman Grodno Neman Grodno 20:00 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Strasbourg Strasbourg 20:00 Brøndby IF Brøndby IF
NK Celje NK Celje 20:00 Baník Ostrava Baník Ostrava
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 20:00 Fiorentina Fiorentina
Drita Drita 20:00 Differdange Differdange
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 20:00 Servette Servette
Anderlecht Anderlecht 20:00 AEK Athene AEK Athene
Lausanne Sports Lausanne Sports 20:15 Besiktas Besiktas
Bialystok Bialystok 20:15 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Shelbourne Shelbourne 20:45 Linfield Linfield
CD Santa Clara CD Santa Clara 21:00 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Crystal Palace Crystal Palace 21:00 Fredrikstad FK Fredrikstad FK
Hibernian Hibernian 21:00 Legia Warschau Legia Warschau
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 21:00 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved