Nederland neemt het woensdagavond op tegen Engeland in de halve finale van het EK, en dat is duidelijk te merken in Dortmund. Onze noorderburen zakten met 100.000 af naar de Duitse stad om hun ploeg te steunen.

21:00

Discussieer live mee! Nederland: Bart Verbruggen - Virgil van Dijk - Nathan Ake - Stefan De Vrij - Xavi Simons - Memphis Depay - Cody MathĆØs Gakpo - Tijani Reijnders - Donyell Malen - Denzel Dumfries - Jerdy Schouten

Bank: Lutsharel Geertruida - Matthijs De Ligt - Wout Weghorst - Jeremie Frimpong - Justin Bijlow - Mickey van de Ven - Joey Veerman - Daley Blind - Brian Brobbey - Ian Maatsen - Joshua Zirkzee - Mark Flekken - Steven Bergwijn - Ryan Gravenberch - Georginio Wijnaldum



Engeland: Jordan Pickford - Kyle Walker - Declan Rice - John Stones - Marc Guehi - Bukayo Saka - Harry Kane - Jude Bellingham - Philip Foden - Kieran Trippier - Kobbie Mainoo

Bank: Luke Shaw - Trent Arnold - Aaron Ramsdale - Ezri Konsa Ngoyo - Lewis Dunk - Conor Gallagher - Ivan Toney - Anthony Gordon - Ollie Watkins - Jarrod Bowen - Eberechi Eze - Joseph Gomez - Dean Henderson - Cole Palmer - Adam Wharton

Vergelijking Nederland - Engeland

