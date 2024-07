Matchwinnaar Ollie Watkins nadat hij Nederland in absolute slot naar huis knalde: "Ik had al het gevoel dat ik het verschil ging kunnen maken"

Engeland heeft woensdagavond met 1-2 gewonnen van Nederland in de halve finale van het EK. Ollie Watkins knalde de Nederlanders uit het toernooi met een doelpunt in het absolute slot. De 'Man of the Match' was duidelijk in de wolken na afloop.

We leken op verlengingen af te stevenen in Dortmund tijdens de halve finale tussen Engeland en Nederland. Maar dat was buiten invaller Ollie Watkins gerekend. Hij knalde Oranje in de blessuretijd naar huis. Voor Watkins is dit het moment van zijn carrière. Het is een avond om nooit te vergeten voor de aanvaller van Aston Villa, en dat weet hij zelf ook goed genoeg. "Ik heb er geen woorden voor", begon de Engelsman op de persconferentie. "Dit is zo'n ongelooflijk gevoel. Ik wou zelfs niet van het veld na de wedstrijd, zoiets gebeurt niet vaak hé", ging hij met een brede lach op zijn gezicht verder. "Ik had nooit gedacht dat ik voor Engeland op het EK zou spelen. Ik neem het dag per dag, ik wil gewoon in de A-ploeg komen eigenlijk. Ik heb erg hard gewerkt om hier te geraken. Ik ga hier dus ook enorm van genieten." Watkins viel pas tien minuten voor het einde van de wedstrijd in. "Toen ik op de bank zat zei ik tegen Dean Henderson dat ik het gevoel had dat ik het verschil kon maken vanavond. Ik moest gewoon op dat veld komen."