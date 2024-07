Nederlandse bondscoach Ronald Koeman neemt geen blad voor de mond na uitschakeling: "Het voetbal gaat hierdoor kapot"

Nederland werd in de absolute slotfase uitgeschakeld tegen Engeland. Na afloop was Nederlandse bondscoach Ronald Koeman erg scherp voor de arbitrage.

Het EK-avontuur van Nederland zit erop. Oranje werd door invaller Ollie Watkins naar huis gestuurd. Hij scoorde in minuut 90+1 het winnende doelpunt.

Ook Harry Kane kon scoren. Hij zette een strafschop om in de eerste helft, al was er om die fase wel heel wat te doen, want was het wel een penalty?

"Wat moet je doen als verdediger?", vraagt Nederlandse bondscoach Ronald Koeman zich af. "Dit is geen penalty. Hij wil de bal gewoon blokken en de schoenen gaan tegen elkaar aan. Voetbal gaat kapot door dit soort beslissingen, vanwege de VAR."

Hij is scherp voor de VAR, maar ook voor de scheidsrechter van de avond. Die nam, vooral tegen het einde van de wedstrijd aan, opvallende beslissingen op het veld.

"Ik vond dat hij voor heel lullige dingen floot. Als de Engelse spelers zich zo laten vallen in Engeland, wordt er niet voor gefloten."

"Vaak was er gewoon niets aan de hand. Maar dit is wel niet waarom we verliezen. Bij momenten vond ik dat de scheids veel te makkelijk floot voor overtredingen die er geen waren", besluit Koeman.