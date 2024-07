Was de strafschop voor Engeland terecht? "Nederland mag zich bekocht voelen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens Nederland-Engeland was er alweer een zeer discutabel VAR-moment. Is de VAR nu eigenlijk een goede aanwinst geweest voor het voetbal?

Week op week zien we discutabele beslissingen van de VAR. In de eigen competitie, maar ook op het EK kunnen we er niet aan ontsnappen.

Volgens Frank Raes is en blijft de VAR wel iets goed. "Ik ben niet tegen de VAR. Zeker voor doellijntechnologie en buitenspel bestaat wat mij betreft geen discussie meer: het is nu correcter dan vroeger en we willen toch niet terug naar de tijd waarin flagrante buitenspeldoelpunten werden goedgekeurd?", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Veel voetbalfans herinneren zich het doelpunt van Frank Lampard met Engeland tegen Duitsland op het WK 2010. Die bal was duidelijk over de lijn, maar door het ontbreken van doellijntechnologie werd het doelpunt níét goedgekeurd. Dat kan nu niet meer. Gelukkig maar."

Ook in de halve finale Nederland-Engeland was het prijs. De Engelsen kregen een strafschop nadat Dumfries te fel doorging op Kane. De meningen over deze fase kunnen niet verder uit elkaar liggen.

"Nederland mag zich ook wel bekocht voelen want die strafschop van Engeland was een lachertje. Dat was toch géén clear and obvious error? Ik begrijp echt niet waarom de VAR daar tussenkwam", aldus Raes.