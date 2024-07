Ex-scheidsrechter Serge Gumienny heeft zeer duidelijke mening over strafschopfase tijdens Nederland-Engeland

Nederland is niet langer actief op het EK. Onze noorderburen verloren met 1-2 van Engeland, na een laat doelpunt van Ollie Watkins. Over het eerste doelpunt van de Engelsen werd wel heel wat meer gepraat.

Het EK-avontuur zit erop voor Nederland. Oranje werd door een laat doelpunt van Ollie Watkins naar huis gestuurd. Maar het is vooral om het eerste tegendoelpunt dat er veel te doen was.

Nadat Xavi Simons de Nederlanders heerlijk op voorsprong had getrapt, kregen de Engelsen een strafschop. Dumfries zou te wild zijn doorgegaan op Kane.

De meningen over deze fase liggen ver uit elkaar. Toch is ex-scheidsrechter Serge Gumienny erg duidelijk. "Een terechte strafschop", oordeelt hij bij Het Belang van Limburg.

"Dumfries komt met zijn voet te hoog, te laat en ook nog eens vooruit. Het klopt inderdaad dat Kane ook onder de voet van de Nederlander in trapt. Maar als deze fase zich op het middenveld voordoet, dan wordt er altijd voor een overtreding gefloten."

"Als Dumfries de bal eerder had weggetikt en dan Kane geraakt zou hebben, zou er ook geen probleem geweest zijn. Nu kwam de Nederlander gevaarlijk in en was hij een fractie van een seconde te laat. Voor hetzelfde geld brak het been van Kane. Dus voor mij is er geen twijfel mogelijk: bal op de stip", besluit Gumienny.