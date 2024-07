Ook René Vandereycken spreekt klare taal over strafschopfase tijdens Nederland-Engeland: "Iedereen mag natuurlijk zijn mening geven, maar..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nederland moest zich in de halve finale van het EK gewonnen geven tegen Engeland. Oranje verloor met 1-2, al ging het na de wedstrijd vooral over die strafschopfase.

In de eerste helft knalde Xavi Simons de Nederlanders al snel op voorsprong met een heerlijk afstandsschot. Niet veel later kon Harry Kane gelijkmaken vanop de stip.

Maar was het wel een strafschop? De meningen liggen in ieder geval ver uit elkaar. Oud-bonscoach René Vandereycken is wel blij dat de VAR heeft ingegrepen.

"Ik hoorde op Belgische, Nederlandse en Engelse televisie analisten die het absoluut geen strafschop vonden voor Engeland", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Iedereen mag natuurlijk zijn mening geven. Maar als die fout buiten het strafschopgebied gebeurt, dan wordt er áltijd gefloten."

"Waarom zou het dan geen fout zijn in het strafschopgebied? Er zijn mensen die vinden dat een fout anders beoordeeld moet worden buiten de zestien dan binnen de zestien. Ik vind van niet. Een fout is een fout", gaat Vandereycken verder.

"De manier waarop Dumfries naar de bal ging… en Kane raakte de bal eerst. Ik had in eerste instantie de indruk dat de VAR niet zou tussenkomen. Het viel mij op dat de VAR op dit EK zo weinig mogelijk werd aangesproken, terwijl er toch veel betwistbare fases waren. Ik vond het duidelijk strafschop en ben blij dat de VAR is tussengekomen", besluit de oud-bondscoach.