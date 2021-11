Antwerp letterlijk en figuurlijk kansloos ten onder tegen Fenerbahçe in de Europa League

Voor Antwerp was de wedstrijd tegen Fenerbahçe de mogelijkheid om nog iets te maken van hun Europees avontuur. Slecht verdedigen, te weinig 'grinta' en een dodelijk efficiënt Fenerbahçe fnuiken de Europese droom.

1ste helft

Antwerp begon veelbelovend aan de partij met hoge druk en veel balbezit maar toch kwamen ze op achterstand. Hakan Yandas Mert kreeg alle ruimte van de wereld om vrij aan te leggen. De kapitein van Fenerbahçe schoot van buiten de grote rechthoek en zo kwamen de bezoekers al na 8 minuten op voorsprong.

In de 16de minuut ging Max Meyer op wandel door de defensie van Antwerp en hij legde de bal voorbij Jean Butez. Niet het scenario waar Antwerp op had gehoopt.

Antwerp kreeg mogelijkheden maar geen kansen. Teveel werden er foute beslissingen genomen onder andere defensief. De wedstrijd was nog geen half uur onderweg en Berisha fnuikte de Europese droom van Antwerp. Door zwak verdedigen en een knappe goal kwam Fenerbahçe na 29 minuten op een 0-3 voorsprong.

Antwerp zelf kreeg wel wat mogelijkheden maar tot echte kansen kwamen ze niet. Het was zelfs Fenerbahçe dat nog de beste kansen kreeg in de eerste helft.

2de helft

Brian Priske greep in tijdens de rust en verkoos op Yusuf in de kleedkamer te laten en Dessoleil in te brengen. Zo ging Antwerp met drie achteraan spelen en werden de backs, wingbacks. Antwerp nam de 2de helft in handen en speelde op de helft van de bezoekers maar tot kansen kwamen ze niet. Fenerbahçe plooide terug en kon op hun lauweren rusten.

Antwerp kon druk zetten maar kwam niet tot kansen. De beste kans was zelfs nog voor de bezoekers via invaller Rossi maar het doelhout voorkwam een verdere blamage voor Antwerp.

Antwerp blijft zo troosteloos laatste in hun groep D met 1 op 12. Wil het nog iets van hun Europees avontuur maken is het 6 op 6 noodzakelijk en zijn ze afhankelijk van de resultaten van Fenerbahçe in de volgende twee duels.