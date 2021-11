Sam Vines zag waar het fout liep voor Antwerp al lag het zeker niet aan de mentaliteit van de spelers

Sam Vines zakte mee weg met Antwerp al lag het volgens hem niet aan de mentaliteit en de passie van de spelers.

Na zijn blessure lijkt Sam Vines de vaste linksachter te worden van Antwerp. Al heeft hij hier nog niet veel plezier aan beleefd. "Het is een teleurstellend resultaat want na drie tegendoelpunten in de eerste helft dan weet je dat het moeilijk is om nog terug in de wedstrijd te komen. Ze speelden veel beter in de eerste helft en wij probeerden dit in de tweede helft. Het geloof was er wel maar we konden dit niet meer omkeren."

Het leek erop dat na het vroege tegendoelpunt het geloof bij veel spelers van Antwerp wegzakte. Al zag Vines dit anders. "Ons vertrouwen is en was er nog steeds om de overwinning te pakken. We moeten eerlijk zijn en zeggen dat we als team niet goed genoeg verdedigden. Het lag niet aan een gebrek aan vertrouwen of passie maar eerder aan kleine momenten in de wedstrijd dat we het uit handen gaven. Fenerbahçe maakte goed gebruik van de opportuniteiten die er waren