Brian Priske geeft de moed niet op en gelooft in zichzelf en zijn groep: "Wij hebben genoeg kwaliteit"

Het was een teleurstellende avond voor Antwerp in de Europa League. Toch blijft Brian Priske het vertrouwen behouden in zijn groep en ook in zichzelf.

Brian Priske bevestigde het geloof in zijn groep: "Ik heb een goed gevoel bij deze groep, maar het is nu niet stabiel genoeg. Wij hebben genoeg kwaliteit, maar op dit moment komt het er op de sleutelmomenten in wedstrijden niet uit. Zowel individueel als collectief moet het beter." Zelf voelt Priske geen extra druk ondanks de uitschakeling in de Croky Cup en de bijna Europese uitschakeling: "Het draait niet om mij maar om Antwerp. Antwerp is het belangrijkste. Ik ben hier alleen in België en ik ben elke dag op de club om keihard te werken. Druk is er altijd bij Antwerp maar daar heb ik geen probleem mee. Dat hoort ook zo. Ik voel geen extra druk alleen de motivatie om nog harder te werken en beter te doen."