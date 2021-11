Brian Priske legt de vinger op de wonde en wijst naar de defensie van Antwerp

Bij de drie tegendoelpunten van Antwerp gaven ze heel veel ruimte weg. Brian Priske wees dan ook naar de defensieve fouten als reden voor de nederlaag.

"Het resultaat is zeer teleurstellend", legde Brian Priske de vinger op de wonde. "Het was een teleurstellende prestatie op defensief gebied. Er waren een paar momenten in de wedstrijd heel bepalend waren en waar we beter op moesten anticiperen. We werden afgestraft door sterke momenten van de tegenstander en we konden hiervan niet herstellen."

Priske zag dat Antwerp de wedstrijd goed begon. "Ik had het gevoel dat we de wedstrijd goed begonnen. We domineerden en creëerden goede kansen en hadden misschien wel op voorsprong moeten komen. Natuurlijk als je 0-3 achterstaat dan weet je dat het moeilijk wordt om nog iets te rapen. Je moet sterk blijven in de 2de helft en deze proberen te winnen. Ik heb wel het gevoel dat we daarin zijn geslaagd."