De coach van Fenerbahçe heeft vertrouwen getankt na de overwinning tegen Antwerp

Vitor Pereira was een tevreden trainer na de winst van Fenerbahçe tegen Antwerp. Dankzij deze overwinning is het geloof helemaal terug bij de trainer die toch onder vuur lag de afgelopen weken.

Vitor Pereira begon zijn persconferentie met een analyse van wedstrijd. “Vandaag ben ik erg blij met zowel het resultaat als de prestatie van mijn team. We verdienden de overwinning. We scoorden 3 goals zonder een doelpunt tegen te krijgen. De score had zelfs nog veel hoger kunnen oplopen."



Pereira gelooft nog in de kansen van zijn team om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League. “We zijn nog steeds in de 'running'. Als we spelen zoals vandaag kunnen we ook in Griekenland winnen."