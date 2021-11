Sterk Racing Genk pakt in extremis punt tegen West Ham United: 2-2

Genk zat meteen op rozen na een goal van Paintsil. De Limburgers domineerden in de eerste helft, maar misten enkele prima mogelijkheden. Na de pauze voerden de Engelsen de druk op. Na twee doelpunten van Benrahma leek Genk uitgeteld, maar een own goal van Soucek leverde Genk een verdiend punt op.

West Ham kwam met een perfect rapport naar de Cegeka Arena: negen op negen, nog geen doelpunt geïncasseerd. Daar kwam na vier minuten al verandering in: Ito koos niet voor Arteaga op links, maar legde de bal met veel gevoel achter de West Ham-defensie. Paintsil scoorde, via Areola en de paal, de bevrijdende 1-0. Meteen het startsein van een hoogst genietbare partij, die geen seconde verveelde. De afwezigen -er waren opvallend veel lege zitjes- hadden ongelijk.

Genk tankte vertrouwen en toonde opnieuw tot wat ze in staat zijn. De bekerhouder voetbalde met veel lef. West Ham, toch het nummer drie in Engeland, had het moeilijk met de Genkse aanvalsgolven. Vooral de snelheidsduivels Paintsil en Ito waren een constante gesel voor de Engelsen. Het contrast met het wedstrijdbeeld van twee weken geleden in Engeland kon nauwelijks groter zijn. Wat vertrouwen met een ploeg kan doen...

Ei zo na maakte Ito er na razendsnelle counter 2-0 van. Ook pogingen van Onuachu, Heynen en Paintsil werden onschadelijk gemaakt door Areola. Al liet ook West Ham van zich horen. Vandevoordt bracht tot twee keer toe redding op een harde knal van Coufal en een verraderlijke kopbal van Dawson. Vlak voor rust leek Antonio de 1-1 in doel te frommelen, maar de bal werd nog net voor de doellijn gekeerd.

David Moyes gooide nog voor het uur met Fornals, Soucek en Bowen drie basisspelers tussen de lijnen. De ingreep van de Schot, die vanavond voor de duizendste keer in zijn carrière plaatsnam in de dug-out, loonde vrijwel onmiddellijk. Coufal infiltreerde gepast in de rug van Arteaga, Benrahma schoof de voorzet van de Tsjech tussen de benen van Vandevoordt.

West Ham United voerde druk op. Genk, dat in de eerste helft veel energie verbruikte, had het zwaar. De Limburgers kwamen goed weg toen Coufal een unieke kans naast besloot. De mee opgerukte Dawson kopte niet veel later aan de voor hem verkeerde kant van de paal. Genk kon Areola niet meer bedreigen, een wilde knal van Ito was het enige wapenfeit in de tweede helft. Tien minuten voor tijd gebeurde het onvermijdelijke. Benrahma ging kinderlijk eenvoudig voorbij Sadick en knalde vervolgens vanuit een scherpe hoek in doel, andermaal door de benen van Vandevoordt.

Een moegestreden Genk leek voor de derde wedstrijd op rij te gaan verliezen in de Europa League, maar de Limburgers kregen hulp uit onverwachte hoek. Preciado, amper dertig seconden op het veld, bracht het leer voor, Soucek verschalkte Areola met een kopbal: 2-2. In de slotfase was het nog even alle hens aan dek voor Racing Genk, maar gescoord werd er niet meer.

Een puntendeling waar Racing Genk niet al te veel mee opschiet, maar waaruit weer wat moed geput kan worden. Met name in de eerste helft legde Genk een oerdegelijke en veelbelovende prestatie op de mat, en niet tegen de minste tegenstander.