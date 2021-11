Joseph Paintsil en Genk wonnen vertrouwen terug: "Geen sprake meer van crisis"

Racing Genk begon furieus aan de partij tegen West Ham United. Het was Joseph Paintsil die de Limburgers na enkele minuten op voorsprong zette. De Ghanees mocht terugblikken op een sterke partij.

Joseph Paintsil was met zijn snelheid een constante gesel voor West Ham United. De 23-jarige flankaanvaller kon na afloop best leven met de puntendeling. "Dit is een heel belangrijk punt voor ons", vertelde hij voor de camera van Sporza.

"De drie punten pakken zat er niet in vanavond, dan moet je uiteindelijk gelukkig zijn met een puntendeling." Nochtans zag het er goed uit voor Genk na het vroege doelpunt van Paintsil. "Dit soort acties voeren we vaak uit op training. De 1-0 ging er inderdaad goed in." Na een sterke openingsfase van Genk, namen de Hammers de partij alsmaar steviger in handen.

Hoe dan ook kon het contrast tussen wat Genk donderdagavond in de openingsfase op de mat legde en de heenmatch in Londen nauwelijks groter zijn. Genk voetbalde met lef, zette West Ham United hoog op het veld onder druk. Wat vertrouwen met een elftal kan doen, besefte ook Joseph Paintsil. "We pakten ginder drie doelpunten, terwijl we daar ook onze job deden en mentaal voorbereid waren. Maar dat is voetbal. Toen zaten we in de put, maar de crisis is weg nu. We kijken alleen nog maar vooruit", besluit Paintsil.