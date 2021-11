'Unusual suspects' doen het voor Genk tegen West Ham United: "Altijd gevoeld dat ik klaar was, ook wanneer ik niet aan spelen toekwam"

Genk dartelde in het eerste halfuur tegen West Ham United. De bekerhouder zat al vroeg op rozen dankzij Joseph Paintsil. Twee klasseflitsen van Benrahma leken een derde Europese nederlaag in te leiden, maar een eigen doelpunt van Soucek in de slotfase bezorgde Genk een verdiend en deugddoend punt.

Paul Onuachu deed wat hij kon, maar had het het niet onder de markt tegen krachtpatsers Diop en Dawson. Junya Ito speelde een dijk van een eerste helft en schotelde Joseph Paintsil de 1-0. Théo Bongonda bleef negentig minuten op de bank.

Het kanon van de usual suspects zweeg bij de Limburgers. Het waren Paintsil, vorig seizoen nog uitgeleend en Preciado met een scherpe voorzet die aan de basis lagen van de twee Genkse doelpunten.

Het verhaal van Joseph Paintsil is best opmerkelijk. De Ghanees werd vorig seizoen uitgeleend aan Ankaragücü, maar speelde zich in de voorbereiding in de harten van John van den Brom, die aan het begin van het seizoen aangaf Paintsil niet te kennen. "Ik ben blij voor het team en voor mezelf. Ik heb me zowel mentaal als fysiek altijd klaar gevoeld, ook toen ik niet speelde. Ik hield me altijd klaar om een impact te hebben op het veld. Ik voel me bevoorrecht dat ik me vandaag heb kunnen tonen tegen een ploeg van dit kaliber", zei de aalvlugge winger na afloop.

"Zelfs korte invalbeurt werkt motiverend"

Ook Angelo Preciado tekende present op de persconferentie. De Ecuadoriaan moet het in de concurrentiestrijd afleggen tegen Daniel Munoz, maar mocht donderdag vijf minuten voor affluiten invallen. De rechtsachter zette nog geen minuut later een dubbelpass op met Ito om vervolgens de bal scherp voor doel te brengen. Soucek deed de rest. Ondanks verwoede pogingen van de stadionomproeper en het Genkse social mediateam, die het doelpunt toekende aan Preciado, was het wel degelijk een eigen doelpunt.

"Dat de eerste actie meteen een assist opleverde, is heerlijk. Ik ben heel blij om bij te dragen aan het resultaat. Of het lastig is om in te vallen? Niet echt. Zelfs een korte invalbeurt tegen een ploeg als West Ham werkt motiverend. Ik wilde iets tonen in die korte periode op het veld, daar doe je het voor", gaf Preciado aan.