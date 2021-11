Jubilaris David Moyes onder indruk van Racing Genk: "Veel credits voor hen, ze begonnen erg sterk aan de partij"

Every inch a gentleman, die David Moyes. De Schot palmde de Genkse perszaal in met een gezonde dosis humor. David Moyes feliciteerde Genk voor het geleverde spel, maar zag ook hoe zijn ploeg na een matige start de touwtjes in handen nam.

"Al bij al is dit een terecht gelijkspel. Ik zag een sterk Genk in de eerste twintig minuten. Daarna namen we de match in handen en voerden we druk op. Maar nogmaals: veel credits voor Genk. Ik gaf ook enkele andere jongens de kans om zich te tonen. Ik moet ervoor zorgen dat ik mijn spelers fris hou voor de Premier League. Of ik verrast was door Genk? Nee, toch niet. We hebben ons huiswerk gemaakt. Zij begonnen beter dan wij aan de partij, dat gebeurt."

"Het belangrijkste is dat we gekwalificeerd zijn! (kijkt vragend rond) We zijn toch gekwalificeerd he, zitten hier wiskundige genieën in de zaal?" Feit is dat West Ham wel degelijk zijn ticket voor de volgende ronde beet heeft.

David Moyes bereikte donderdag in de Cegeka Arena een bijzondere mijlpaal. De aimabele Schot nam voor de 1000ste keer in zijn carrière in de dug-out plaats. "Bij elke manager die dat vroeger bereikte, dacht ik: "Wow, hoe heeft hij dat klaargespeeld?" Ik sta er zelf van te kijken dat ik dit nu bereikt heb, want er is doorheen de jaren niet veel tijd om lang stil te blijven staan bij dat soort zaken. Maar het is een onvergetelijke avond voor mij. Een Europese avond, bekroond met die own goal van Souck", grapte David Moyes erop los.