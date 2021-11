Genk zat in de tweede helft op zijn tandvlees, maar Van den Brom wisselde erg laat: "We zaten nog in de match"

Na 45 intense minuten verbruikte Racing Genk al heel wat brandstof. Na een uur voetballen leken enkele jongens dan ook door hun beste krachten heen te zitten tegen West Ham United. Ondanks de sterke bank voerde John van den Brom pas erg laat wissels door. De Nederlander vertelde na afloop waarom.

Het duurde tot minuut 87 vooraleer John van den Brom wisselde tegen West Ham United, dat net op voorsprong was gekomen. Iké Ugbo kwam de moegestreden Kristian Thorstvedt vervangen, terwijl Daniel Munoz naar de kant moest voor Angelo Preciado. Ironisch genoeg was het de pas ingevallen Ecuadoriaan die met een fraaie actie aan de basis lag van de late gelijkmaker.

"We kozen ervoor om te wachten met wisselen, want we zaten nog in de match in de tweede helft. Geloof me, het is echt niet gemakkelijk om in dit soort matchen in te vallen. Het tempo lag zo hoog, dan moet je echt niet wisselen om te wisselen. Na de 1-2 moésten we wel iets doen. Dan is het extra leuk dat net Angelo de assist kan leveren voor ons tweede doelpunt", aldus Van den Brom.

Met een punt lijkt Genk niet op te schieten, maar het zou in de eindafrekening wel eens een wereld van verschil kunnen maken. John van den Brom gelooft er alvast nog in. "We hebben nog steeds alles in eigen handen voor de tweede plaats. Maar voor nu is de match van tegen Cercle Brugge het belangrijkste. We moeten de mentaliteit en kwaliteit van vandaag meenemen naar zondag. Als we dit brengen, dan kunnen we iedereen aan. Zeker in eigen huis."

Luca Oyen mocht nog enkele tellen invallen. Jongens als Bongonda, McKenzie, Trésor, Toma en Eiting kwamen niet in actie.