John van den Brom: "Terecht gelijkspel na geweldige eerste helft"

Na vijf nederlagen op rij knoopte Genk vorige week aan met zeges tegen Winkel Sport en Zulte Waregem. Winnen deden de Limburgers tegen West Ham dan wel niet, toch lieten de troepen van John van den Brom zien dat ze uit het dal zijn gekropen.

Vooral in de eerste twintig minuten deed Racing Genk West Ham United erg veel pijn. "Ik ben tevreden met het resultaat, zeker na de late gelijkmaker van ons. Tijdens de rust zou ik niet getekend hebben voor een draw! We waren geweldig in de eerste helft: veel energie, veel pressing én goed voetbal. De fans hebben genoten van de manier waarop we voetbalden."

"We creëerden heel wat kansen, zij uiteraard ook. Na zondag zeiden we dat we bijna terug waren, na vanavond kan ik wel zeggen dat we terug op niveau zijn. Zeker als je ziet tegen welke ploeg we vandaag gespeeld hebben."

In de tweede helft kreeg Genk het lastig. West Ham voerde de druk op, Genk moest achteruit. Na het tweede doelpunt van Benrahma leek het voor Genk dan ook een zure avond te worden, maar met een eigen doelpunt van Soucek kreeg de wedstrijd terecht geen verliezer. "Wat we toonden in balverlies én zeker ook in balbezit geeft me vertrouwen voor de toekomst. De tweede helft hadden we het zwaar, maar je speelt nu eenmaal tegen een ploeg uit de Premier League. Het veld werd groter, waardoor we de gaten moeilijker konden dichtlopen. Ik ben heel tevreden met deze prestatie", besluit John van den Brom.